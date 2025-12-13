Рейтинг@Mail.ru
Задержанная во Франции россиянка рассказала, что не падает духом
08:15 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала, что не падает духом
Задержанная во Франции россиянка рассказала, что не падает духом - РИА Новости, 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала, что не падает духом
Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что не падает духом и получает письма со словами поддержки из разных стран... РИА Новости, 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала, что не падает духом

Задержанная во Франции россиянка Новикова заявила, что не падает духом

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что не падает духом и получает письма со словами поддержки из разных стран. Об этом она сообщила в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.
"Несмотря ни на что, я держусь и не падаю духом. Получила много писем поддержки от французов. Вчера даже получила письмо из Таиланда. Из Швейцарии было пару писем", - говорится в письме.
По ее словам, это помогает сохранять позитивный настрой и "верить, что когда-нибудь это сумасшествие закончится". В письме она сообщает, что консул РФ запросил у властей Франции возможность посетить ее в тюрьме.
"Все будет хорошо… Рано или поздно", - пишет Новикова.
На условия в тюрьме она не жалуется: там есть телевизор и холодильник, кормят хорошо.
"По субботам к нам приходит православный батюшка. Можем заниматься спортом, ходить на разные мастер-классы. Записалась на работу, жду, когда дойдет очередь", - рассказывает девушка.
Parisien со ссылкой на прокуратуру сообщала, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.
