Задержанная во Франции россиянка рассказала, что не падает духом
Задержанная во Франции россиянка рассказала, что не падает духом - РИА Новости, 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала, что не падает духом
Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что не падает духом и получает письма со словами поддержки из разных стран... 13.12.2025
2025-12-13T08:15:00+03:00
2025-12-13T08:15:00+03:00
2025-12-13T08:17:00+03:00
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что не падает духом и получает письма со словами поддержки из разных стран. Об этом она сообщила в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"SOS Donbass", в том числе гражданки РФ
Анны Новиковой, сообщила 25 ноября газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины
Вячеслав П.
"Несмотря ни на что, я держусь и не падаю духом. Получила много писем поддержки от французов. Вчера даже получила письмо из Таиланда
. Из Швейцарии
было пару писем", - говорится в письме.
По ее словам, это помогает сохранять позитивный настрой и "верить, что когда-нибудь это сумасшествие закончится". В письме она сообщает, что консул РФ запросил у властей Франции
возможность посетить ее в тюрьме.
"Все будет хорошо… Рано или поздно", - пишет Новикова.
На условия в тюрьме она не жалуется: там есть телевизор и холодильник, кормят хорошо.
"По субботам к нам приходит православный батюшка. Можем заниматься спортом, ходить на разные мастер-классы. Записалась на работу, жду, когда дойдет очередь", - рассказывает девушка.
Parisien со ссылкой на прокуратуру сообщала, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.