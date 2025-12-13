Задержанная во Франции россиянка рассказала, что не падает духом

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что не падает духом и получает письма со словами поддержки из разных стран. Об этом она сообщила в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.

"Несмотря ни на что, я держусь и не падаю духом. Получила много писем поддержки от французов. Вчера даже получила письмо из Таиланда . Из Швейцарии было пару писем", - говорится в письме.

По ее словам, это помогает сохранять позитивный настрой и "верить, что когда-нибудь это сумасшествие закончится". В письме она сообщает, что консул РФ запросил у властей Франции возможность посетить ее в тюрьме.

"Все будет хорошо… Рано или поздно", - пишет Новикова.

На условия в тюрьме она не жалуется: там есть телевизор и холодильник, кормят хорошо.

« "По субботам к нам приходит православный батюшка. Можем заниматься спортом, ходить на разные мастер-классы. Записалась на работу, жду, когда дойдет очередь", - рассказывает девушка.

Parisien со ссылкой на прокуратуру сообщала, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".

Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.