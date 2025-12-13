https://ria.ru/20251213/neryungi-2061859083.html
Дети, отравившиеся хлором в бассейне в Нерюнгри, были на тренировке
Дети, отравившиеся хлором в бассейне в Нерюнгри, были на тренировке - РИА Новости, 13.12.2025
Дети, отравившиеся хлором в бассейне в Нерюнгри, были на тренировке
Дети, отравившиеся хлором в бассейне в якутском Нерюнгри, - воспитанники спортшколы, они были на тренировке, сообщила РИА Новости помощник главы района Наталья... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T16:50:00+03:00
2025-12-13T16:50:00+03:00
2025-12-13T16:50:00+03:00
происшествия
нерюнгри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061829756_0:322:960:862_1920x0_80_0_0_20aabeff8fe55ed22aa93419bdc920cb.jpg
https://ria.ru/20251213/yakutiya-2061791504.html
нерюнгри
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061829756_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e64cef893e3597526387bbd13bc20f2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нерюнгри
Дети, отравившиеся хлором в бассейне в Нерюнгри, были на тренировке
Отравившиеся хлором в бассейне в Нерюнгри дети были на тренировке