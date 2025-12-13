Умер глава Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Умер глава администрации Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП в начале декабря, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«
"Ушел из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича", — написал он в своем Telegram-канале.
Спикер отметил, что Науменко много лет проработал в Подмосковье, занимался поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе.
«
"Под его руководством в последние годы развивался город Реутов. Будучи глубоко верующим человеком, он большое внимание уделял поддержке Церкви, помощи ближним. Искренние слова поддержки семье", — добавил Брынцалов.
Глава Реутова получил серьезные травмы в ДТП в Нижегородской области. Авария с участием иномарки, которая врезалась в КамАЗ, произошла утром 7 декабря в Навашинском районе. По информации Telegram-канала Mash, за рулем был Науменко.
Как рассказали РИА Новости в НИИ имени Склифосовского, Науменко находился в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала Baza, он впал в кому, получив черепно-мозговую травму, перелом позвоночника и отек легких.