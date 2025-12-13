Рейтинг@Mail.ru
Умер глава Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП
19:18 13.12.2025 (обновлено: 20:43 13.12.2025)
Умер глава Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП
Умер глава Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП - РИА Новости, 13.12.2025
Умер глава Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП
Умер глава администрации Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП в начале декабря, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. РИА Новости, 13.12.2025
реутов, происшествия, московская область (подмосковье), игорь брынцалов
Реутов, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов
Умер глава Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП

Умер глава Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП в начале декабря

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Филипп Науменко | Глава Реутова/Telegram
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Умер глава администрации Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП в начале декабря, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«
"Ушел из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича", — написал он в своем Telegram-канале.
Спикер отметил, что Науменко много лет проработал в Подмосковье, занимался поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе.
«
"Под его руководством в последние годы развивался город Реутов. Будучи глубоко верующим человеком, он большое внимание уделял поддержке Церкви, помощи ближним. Искренние слова поддержки семье", — добавил Брынцалов.
Глава Реутова получил серьезные травмы в ДТП в Нижегородской области. Авария с участием иномарки, которая врезалась в КамАЗ, произошла утром 7 декабря в Навашинском районе. По информации Telegram-канала Mash, за рулем был Науменко.
Как рассказали РИА Новости в НИИ имени Склифосовского, Науменко находился в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала Baza, он впал в кому, получив черепно-мозговую травму, перелом позвоночника и отек легких.
 
Реутов Происшествия Московская область (Подмосковье) Игорь Брынцалов
 
 
