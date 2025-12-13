Умер глава Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП

«

"Ушел из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича", — написал он в своем Telegram-канале.