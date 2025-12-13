"Мы — следующая цель России, и мы уже находимся в опасности", — заявил генсек НАТО Марк Рютте. Атлантисты давно уже запугивают европейцев русской угрозой, и на очередное заявление грозного голландца можно было бы и не обращать внимания, однако в этот раз он нашел новый аргумент для того, чтобы взбодрить товарищей по оружию.

Выступая на берлинском форуме Мюнхенской конференции по безопасности, Рютте сетовал на беспечность европейцев: "слишком многие самоуспокаиваются, не чувствуют неотложности ситуации, и слишком многие верят, что время на нашей стороне". Это не так, провозгласил генсек, время действовать пришло именно сейчас. Ведь Путин вновь занялся строительством империи, да еще и "Китай является спасательным кругом для России", Европа должна осознать исходящую от Москвы угрозу и быстро увеличить расходы на оборону и производство оружия. Иначе "нам придется готовиться к масштабной войне, которая может коснуться каждого дома": "Это может быть война такого масштаба, как та, которую пережили наши деды и прадеды".

То есть, чтобы предотвратить войну с Россией, нужно ускоренно вооружаться — иначе будет как с дедами. Какими именно? Даже не дед, а отец Рютте встретил Вторую мировую взрослым человеком — ему было 30. Свою первую жену он потерял летом 1945-го в японском концлагере в голландской Ост-Индии (ныне Индонезии), а уже потом вернулся в Голландию и женился на ее сестре, которая и стала матерью будущего голландского премьера и генсека НАТО. Отец Рютте не был под немецкой оккупацией, так что неизвестно, оказался бы он в рядах дивизий СС (как многие голландцы) или ушел бы в молчаливое несогласие с гитлеровской властью. Это и неважно — важно, что та война, о которой сейчас говорит Рютте, была развязана европейцами сначала в самой Европе, а потом перекинулась на восток, где воевали в том числе голландские дивизии.

Да, объединенная (Гитлером) Европа напала на Россию, чтобы быстро сокрушить ее и вплотную заняться близлежащим, но таким труднодоступным островом, по совместительству являвшимся крупнейшей мировой империей. Но в России европейцы увязли, чтобы через четыре года страшной войны увидеть русских в Берлине и Вене. Тогда к ним тоже непрошеной пришла русская империя, та самая, которую сейчас строит Путин? Ну конечно, как и в 1814-м, когда Париж стал жертвой "страшных казаков".

Сейчас все повторяется — Европа снова решила прирасти на восток, причем еще и задешево, чужой кровью: воспользовавшись трагедией раскола и смуты русского мира, позарилась на Украину, то есть западную часть великой России. И теперь, когда "европеизация" Украины не задалась, не придумала ничего лучше, чем затянуть старую песню: "Все к оружию, враг у ворот, русские вот-вот нападут на нас!" Опровергать это бессмысленно — сколько бы мы ни повторяли, что у нас нет планов нападения на Европу (включая наши вчерашние провинции вроде Прибалтики), нас не услышат те, кто делают ставку на глубоко укоренившиеся русофобские комплексы. Европа никогда не признает, что именно она практически всегда была инициатором войн с Россией, потому что считает нас иной, неравной себе цивилизацией. Для нее мы просто постоянная инфернальная угроза, нападение на которую всегда оправдано тем, что "надо же было убрать этот дамоклов меч, предотвратить русскую угрозу, обезопасить континент от восточных варваров".