МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Колумбии не стали забирать тела колумбийских наемников, воевавших за Киев и ликвидированных в ходе СВО, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Там указали, что под Волчанском было разбито подразделение колумбийских наемников. В Киеве похоронили двух из них с позывными "Тайсон" и "Авантуреро".