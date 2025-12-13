Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии не стали забирать тела наемников, ликвидированных в ходе СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 13.12.2025
В Колумбии не стали забирать тела наемников, ликвидированных в ходе СВО
В Колумбии не стали забирать тела колумбийских наемников, воевавших за Киев и ликвидированных в ходе СВО, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
РИА Новости: в Колумбии не стали забирать тела воевавших за Киев наёмников

Иностранные наемники
Иностранные наемники
Иностранные наемники
Иностранные наемники. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Колумбии не стали забирать тела колумбийских наемников, воевавших за Киев и ликвидированных в ходе СВО, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Там указали, что под Волчанском было разбито подразделение колумбийских наемников. В Киеве похоронили двух из них с позывными "Тайсон" и "Авантуреро".
«
"Колумбийская сторона не стала забирать их тела, видимо, по причине отсутствия родственников на родине", - сказал собеседник агентства.
Эксперт рассказал, что тела колумбийских наемников не подлежат опознанию
14 августа, 03:33
