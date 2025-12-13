https://ria.ru/20251213/naemniki-2061804790.html
В Колумбии не стали забирать тела наемников, ликвидированных в ходе СВО
В Колумбии не стали забирать тела наемников, ликвидированных в ходе СВО - РИА Новости, 13.12.2025
В Колумбии не стали забирать тела наемников, ликвидированных в ходе СВО
В Колумбии не стали забирать тела колумбийских наемников, воевавших за Киев и ликвидированных в ходе СВО, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:00:00+03:00
2025-12-13T09:00:00+03:00
2025-12-13T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
колумбия
волчанск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
https://ria.ru/20250814/kolumbija-2035148383.html
киев
колумбия
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, колумбия, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Колумбия, Волчанск, Вооруженные силы Украины
В Колумбии не стали забирать тела наемников, ликвидированных в ходе СВО
РИА Новости: в Колумбии не стали забирать тела воевавших за Киев наёмников