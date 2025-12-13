МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская армия разбила подразделение колумбийских наемников под Волчанском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

« "Их обезображенные тела до сих пор хоронят после процедуры опознания. Вчера в Киеве похоронили двух боевиков-наемников из Колумбии с позывными Тайсон и Авантуреро", — сказал собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что колумбийская сторона не стала забирать их тела, вероятно, по причине отсутствия родственников на родине.

Наемники из Латинской Америки

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. Посол в Боготе Николай Тавдумадзе отмечал, что число колумбийских наемников остается на высоком уровне. На этом фоне президент Густаво Петро обратился в конгресс страны с ходатайством рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.

Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.

Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины

Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.