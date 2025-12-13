https://ria.ru/20251213/naemniki-2061803654.html
Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наемников ВСУ
Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наемников ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наемников ВСУ
Российская армия разбила подразделение колумбийских наемников под Волчанском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 13.12.2025
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская армия разбила подразделение колумбийских наемников под Волчанском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Их обезображенные тела до сих пор хоронят после процедуры опознания. Вчера в Киеве похоронили двух боевиков-наемников из Колумбии с позывными Тайсон и Авантуреро", — сказал собеседник агентства.
В силовых структурах добавили, что колумбийская сторона не стала забирать их тела, вероятно, по причине отсутствия родственников на родине.
Наемники из Латинской Америки
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. Посол в Боготе Николай Тавдумадзе отмечал, что число колумбийских наемников остается на высоком уровне. На этом фоне президент Густаво Петро
обратился в конгресс страны с ходатайством рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.
Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии
обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Террористическая организация, запрещенная в России.