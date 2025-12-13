Рейтинг@Mail.ru
Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наемников ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 13.12.2025 (обновлено: 13:28 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/naemniki-2061803654.html
Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наемников ВСУ
Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наемников ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наемников ВСУ
Российская армия разбила подразделение колумбийских наемников под Волчанском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T08:47:00+03:00
2025-12-13T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
колумбия
вооруженные силы украины
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg
https://ria.ru/20251018/naemnik-2049063789.html
https://ria.ru/20251002/naemnik-2045894105.html
https://ria.ru/20251124/svo-2057250232.html
волчанск
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6d916f7cf9846f3d820009f861229de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, волчанск, колумбия, вооруженные силы украины, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), густаво петро
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Густаво Петро
Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наемников ВСУ

РИА Новости: в Киеве похоронили 2 погибших под Волчанском наёмников из Колумбии

© AP Photo / Oleg PetrasiukВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская армия разбила подразделение колумбийских наемников под Волчанском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«

"Их обезображенные тела до сих пор хоронят после процедуры опознания. Вчера в Киеве похоронили двух боевиков-наемников из Колумбии с позывными Тайсон и Авантуреро", — сказал собеседник агентства.

Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ
18 октября, 11:25
В силовых структурах добавили, что колумбийская сторона не стала забирать их тела, вероятно, по причине отсутствия родственников на родине.

Наемники из Латинской Америки

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. Посол в Боготе Николай Тавдумадзе отмечал, что число колумбийских наемников остается на высоком уровне. На этом фоне президент Густаво Петро обратился в конгресс страны с ходатайством рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ
2 октября, 15:44
Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Колумбийский наемник ВСУ рассказал, какие наркокартели воюют на Украине
24 ноября, 20:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолчанскКолумбияВооруженные силы УкраиныНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Густаво Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала