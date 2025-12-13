https://ria.ru/20251213/nabu-2061789451.html
США закупят для НАБУ подписку на сервис анализа данных
США закупят для НАБУ подписку на сервис анализа данных - РИА Новости, 13.12.2025
США закупят для НАБУ подписку на сервис анализа данных
Посольство США в Киеве планирует приобрести для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) годовую подписку за 40 тысяч долларов на облачную систему...
в мире
украина
сша
киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Посольство США в Киеве планирует приобрести для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) годовую подписку за 40 тысяч долларов на облачную систему мониторинга и анализа данных, выяснило РИА Новости.
, планирует около 26 декабря 2025 года заключить контракт по фиксированной цене... с компанией Artellence Ukraine, LLC", - говорится в правительственном документе США.
Сделка проходит без конкурса. В обосновании указано, что сотрудники НАБУ
уже прошли обучение и используют эту платформу в своей работе.
"Сотрудники НАБУ уже прошли обучение работе с программой Artellence, и эта платформа показала, что может эффективно использоваться в антикоррупционной деятельности ведомства", - отмечается в документе.
Речь идет о подписке на систему Artellence Expert - облачный сервис для мониторинга и анализа данных из открытых источников. Контракт на 40 тысяч долларов предусматривает годовой доступ к платформе, 20 пользовательских аккаунтов, лимит в 20 тысяч запросов и доступ к административным функциям.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.