США закупят для НАБУ подписку на сервис анализа данных - РИА Новости, 13.12.2025
03:54 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/nabu-2061789451.html
США закупят для НАБУ подписку на сервис анализа данных
Посольство США в Киеве планирует приобрести для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) годовую подписку за 40 тысяч долларов на облачную систему... РИА Новости, 13.12.2025
2025
США закупят для НАБУ подписку на сервис анализа данных

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Посольство США в Киеве планирует приобрести для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) годовую подписку за 40 тысяч долларов на облачную систему мониторинга и анализа данных, выяснило РИА Новости.
"Посольство США в Киеве, Украина, планирует около 26 декабря 2025 года заключить контракт по фиксированной цене... с компанией Artellence Ukraine, LLC", - говорится в правительственном документе США.
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
НАБУ более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского, пишут СМИ
12 декабря, 11:12
Сделка проходит без конкурса. В обосновании указано, что сотрудники НАБУ уже прошли обучение и используют эту платформу в своей работе.
"Сотрудники НАБУ уже прошли обучение работе с программой Artellence, и эта платформа показала, что может эффективно использоваться в антикоррупционной деятельности ведомства", - отмечается в документе.
Речь идет о подписке на систему Artellence Expert - облачный сервис для мониторинга и анализа данных из открытых источников. Контракт на 40 тысяч долларов предусматривает годовой доступ к платформе, 20 пользовательских аккаунтов, лимит в 20 тысяч запросов и доступ к административным функциям.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Интерес американцев к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года
7 декабря, 05:45
Интерес американцев к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года
7 декабря, 05:45
 
