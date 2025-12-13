МВД опровергло сообщения об ущемлении прав вдов участников СВО

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В МВД РФ не нашли подтверждения тезисов одного из спикеров форума военных адвокатов в Общественной палате РФ о том, что вдовы участников СВО не всегда могут своевременно реализовать право пользования их автомобилями до вступления в наследство, В МВД РФ не нашли подтверждения тезисов одного из спикеров форума военных адвокатов в Общественной палате РФ о том, что вдовы участников СВО не всегда могут своевременно реализовать право пользования их автомобилями до вступления в наследство, сообщили в ведомстве.

"На интернет-сайте газеты "Ведомости" был опубликован материал о состоявшемся в Общественной палате Российской Федерации форуме военных адвокатов. В нем со ссылкой на одного из участников мероприятия – нотариуса из города Москвы утверждалось, что в настоящее время вдовы участников СВО не всегда могут своевременно реализовать право пользования их автомобилями до вступления в наследство. В ходе проверки озвученные спикером тезисы подтверждения не нашли", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Медиа.

В МВД РФ напомнили, что в законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность регистрации машин за вдовами или вдовцам участников СВО до окончания процедуры вступления в наследство. Указанные изменения вступили в силу 31 августа 2025 года.

В связи с этим Госавтоинспекцией МВД России были подготовлены и направлены в регистрационные подразделения необходимые разъяснения о порядке его применения.

"За истекший период применения данного законодательства поставлено на временный учет более 200 транспортных средств. Каких-либо жалоб, в том числе на несвоевременное представление нотариусам запрашиваемых сведений, в адрес Госавтоинспекции МВД России не поступало", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что МВД РФ разработан и успешно эксплуатируется "Универсальный вид сведений о транспортных средствах", который позволяет обеспечить своевременное получение данной информации заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также иными органами и организациями.

"Однако со стороны Федеральной нотариальной палаты инициатив для подключения к нему не поступало", - подчеркнули в ведомстве.