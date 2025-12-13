Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло сообщения об ущемлении прав вдов участников СВО - РИА Новости, 13.12.2025
02:10 13.12.2025
МВД опровергло сообщения об ущемлении прав вдов участников СВО
МВД опровергло сообщения об ущемлении прав вдов участников СВО - РИА Новости, 13.12.2025
МВД опровергло сообщения об ущемлении прав вдов участников СВО
В МВД РФ не нашли подтверждения тезисов одного из спикеров форума военных адвокатов в Общественной палате РФ о том, что вдовы участников СВО не всегда могут... РИА Новости, 13.12.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032709556.html
https://ria.ru/20240207/zakonoproekt-1925914391.html
2025
россия, москва, федеральная нотариальная палата, общество
Россия, Москва, Федеральная нотариальная палата, Общество
МВД опровергло сообщения об ущемлении прав вдов участников СВО

МВД: вдовы участников СВО могут реализовать право на наследство

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В МВД РФ не нашли подтверждения тезисов одного из спикеров форума военных адвокатов в Общественной палате РФ о том, что вдовы участников СВО не всегда могут своевременно реализовать право пользования их автомобилями до вступления в наследство, сообщили в ведомстве.
"На интернет-сайте газеты "Ведомости" был опубликован материал о состоявшемся в Общественной палате Российской Федерации форуме военных адвокатов. В нем со ссылкой на одного из участников мероприятия – нотариуса из города Москвы утверждалось, что в настоящее время вдовы участников СВО не всегда могут своевременно реализовать право пользования их автомобилями до вступления в наследство. В ходе проверки озвученные спикером тезисы подтверждения не нашли", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Медиа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о праве вдов участников СВО пользоваться их машиной
31 июля, 19:49
В МВД РФ напомнили, что в законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность регистрации машин за вдовами или вдовцам участников СВО до окончания процедуры вступления в наследство. Указанные изменения вступили в силу 31 августа 2025 года.
В связи с этим Госавтоинспекцией МВД России были подготовлены и направлены в регистрационные подразделения необходимые разъяснения о порядке его применения.
"За истекший период применения данного законодательства поставлено на временный учет более 200 транспортных средств. Каких-либо жалоб, в том числе на несвоевременное представление нотариусам запрашиваемых сведений, в адрес Госавтоинспекции МВД России не поступало", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что МВД РФ разработан и успешно эксплуатируется "Универсальный вид сведений о транспортных средствах", который позволяет обеспечить своевременное получение данной информации заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также иными органами и организациями.
"Однако со стороны Федеральной нотариальной палаты инициатив для подключения к нему не поступало", - подчеркнули в ведомстве.
В МВД РФ подчеркнули, что со стороны ведомства реализован полный комплекс мер, направленных на реализацию вышеуказанных изменений законодательства.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО
7 февраля 2024, 13:19
 
