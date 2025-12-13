В Саратовской области мужчину в машине убило куском кровли

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Мужчину в автомобиле убило куском кровли, который порывами ветра сорвало с трехэтажного здания в селе Александров Гай Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения.
"По предварительным данным, в Александорово-Гайском муниципальном районе, на улице Красного Бойца (села Александров Гай – ред.), поступила информация о том, что порывами ветра сорвало кусок кровли с трехэтажного здания, который упал на автомобиль. В результате происшествия мужчина 1981 года рождения погиб", - рассказали в службе спасения Саратовской области.
В субботу в Саратовской области наблюдался сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы переведены в усиленном режим работы. Ограничения для грузовиков и автобусов введены на пяти федеральных трассах в регионе. В населенных пунктах наблюдаются отключения электричества, падение десятков деревьев, в городе Энгельс с корпусов двух больниц были частично сорваны кровли.