https://ria.ru/20251213/moskva-2061893478.html
В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности
В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности - РИА Новости, 13.12.2025
В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности
Электробус в Москве начал движение без водителя из-за технической неисправности, пассажиров в этот момент внутри не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T23:16:00+03:00
2025-12-13T23:16:00+03:00
2025-12-13T23:16:00+03:00
происшествия
москва
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755957453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_982936ade2fb40acab8c84329ebfbb8e.jpg
https://ria.ru/20251125/moskva-2057442427.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755957453_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9448e992b1e667e5353e7220eae9072e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности
РИА Новости: в Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Электробус в Москве начал движение без водителя из-за технической неисправности, пассажиров в этот момент внутри не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, где электробус совершает наезд задним ходом на остановочный павильон.
"Сегодня около 19.33 в посёлке Птичное Филимонковского района, у дома 102 по Центральной улице, произошёл инцидент с участием электробуса 108 маршрута. Электробус следовал по маршруту без пассажиров. Водитель обнаружил техническую неисправность и покинул кабину для ее устранения. После чего электробус начал движение", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в результате происшествия пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
"Павильон ожидания будет осмотрен профильными службами и восстановлен в кратчайшие сроки", - добавили в Мосгортрансе
.