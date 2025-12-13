Рейтинг@Mail.ru
В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности - РИА Новости, 13.12.2025
23:16 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/moskva-2061893478.html
В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности
В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности - РИА Новости, 13.12.2025
В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности
Электробус в Москве начал движение без водителя из-за технической неисправности, пассажиров в этот момент внутри не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T23:16:00+03:00
2025-12-13T23:16:00+03:00
В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности

РИА Новости: в Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Электробус в Москве начал движение без водителя из-за технической неисправности, пассажиров в этот момент внутри не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, где электробус совершает наезд задним ходом на остановочный павильон.
"Сегодня около 19.33 в посёлке Птичное Филимонковского района, у дома 102 по Центральной улице, произошёл инцидент с участием электробуса 108 маршрута. Электробус следовал по маршруту без пассажиров. Водитель обнаружил техническую неисправность и покинул кабину для ее устранения. После чего электробус начал движение", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в результате происшествия пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
"Павильон ожидания будет осмотрен профильными службами и восстановлен в кратчайшие сроки", - добавили в Мосгортрансе.
Электробус подрезает автомобиль на Калужском шоссе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Москве водителя электробуса отстранили от работы после видео с "шашками"
25 ноября, 15:56
 
ПроисшествияМоскваМосгортранс
 
 
