В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Электробус в Москве начал движение без водителя из-за технической неисправности, пассажиров в этот момент внутри не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.

Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, где электробус совершает наезд задним ходом на остановочный павильон.

"Сегодня около 19.33 в посёлке Птичное Филимонковского района, у дома 102 по Центральной улице, произошёл инцидент с участием электробуса 108 маршрута. Электробус следовал по маршруту без пассажиров. Водитель обнаружил техническую неисправность и покинул кабину для ее устранения. После чего электробус начал движение", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в результате происшествия пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.