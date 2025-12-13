https://ria.ru/20251213/moskva-2061847082.html
В парке 850-летия Москвы начали оснежение флагманской лыжной трассы
В парке 850-летия Москвы начали оснежение флагманской лыжной трассы - РИА Новости, 13.12.2025
В парке 850-летия Москвы начали оснежение флагманской лыжной трассы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по оснежению флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:58:00+03:00
2025-12-13T14:58:00+03:00
2025-12-13T14:58:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капотня
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586134_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_27f3871edf6f044d4de238f1b18ce45c.jpg
https://ria.ru/20251213/punkt-2061828442.html
https://ria.ru/20251213/moskva-2061821149.html
москва
капотня
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586134_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_24d27a0bb91fbf8913763f0fac8ddb01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капотня, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капотня, Петр Бирюков
В парке 850-летия Москвы начали оснежение флагманской лыжной трассы
Бирюков: на юго-востоке Москвы начали оснежение флагманской лыжной трассы
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по оснежению флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Правительством города принято решение о создании 14 флагманских лыжных трасс с искусственным оснежением. Первую из них обустроили к наступившему зимнему сезону. Она проходит по парку 850-летия Москвы и парку на набережной Москвы-реки в Капотне. С учетом понижения температуры воздуха до необходимых значений стартовали работы по оснежению трассы", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что мероприятие проводят с помощью 13 снежных пушек.
"Снежные пушки расположены вдоль всей трассы протяженностью тринадцать километров. Снег образуется за счет мелкодисперсного распыления воды со сжатым воздухом через форсунки при отрицательной температуре воздуха. Использование современной системы искусственного оснежения снижает зависимость от погодных условий при сезонной эксплуатации лыжных трасс", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в этом зимнем сезоне в столице будут работать свыше 4,3 тысячи объектов зимнего отдыха, включая катки, лыжные трассы, ледяные горки.