В парке 850-летия Москвы начали оснежение флагманской лыжной трассы

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по оснежению флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Правительством города принято решение о создании 14 флагманских лыжных трасс с искусственным оснежением. Первую из них обустроили к наступившему зимнему сезону. Она проходит по парку 850-летия Москвы и парку на набережной Москвы-реки в Капотне. С учетом понижения температуры воздуха до необходимых значений стартовали работы по оснежению трассы", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что мероприятие проводят с помощью 13 снежных пушек.

"Снежные пушки расположены вдоль всей трассы протяженностью тринадцать километров. Снег образуется за счет мелкодисперсного распыления воды со сжатым воздухом через форсунки при отрицательной температуре воздуха. Использование современной системы искусственного оснежения снижает зависимость от погодных условий при сезонной эксплуатации лыжных трасс", - добавил он.