В Москве горслужбы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снегопада

Прохожие на улице во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы после снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Прирост свежевыпавшего снега за ночь составил до 2 сантиметров. В течение дня может выпасть еще до сантиметра снега. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранним утром специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере выпадения осадков.