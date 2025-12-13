https://ria.ru/20251213/moskva-2061821149.html
В Москве горслужбы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снегопада
В Москве горслужбы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снегопада - РИА Новости, 13.12.2025
В Москве горслужбы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снегопада
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы после снегопада, сообщается в... РИА Новости, 13.12.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москва
Новости
В Москве горслужбы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снегопада
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы после снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прирост свежевыпавшего снега за ночь составил до 2 сантиметров. В течение дня может выпасть еще до сантиметра снега. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранним утром специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере выпадения осадков.
"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий. До конца дня сохранятся сильные порывы ветра до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавляется в сообщении.