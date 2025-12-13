https://ria.ru/20251213/moskva-2061803802.html
Дело первого замглавы Московского метрополитена направили в прокуратуру
2025-12-13T08:47:00+03:00
2025-12-13T08:47:00+03:00
2025-12-13T08:47:00+03:00
происшествия
белоруссия
дмитрий дощатов
александр гофштейн
московский метрополитен
мосинжпроект
toyota corolla
белоруссия
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дело первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о получении взятки за утверждение качества полушпал для новых линий метро направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
"Уголовное дело Дмитрия Дощатова
направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства.
Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.
По делу проходят также бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Стороны договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную.
Чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4.
После этого фигуранты организовали на территории Белоруссии
изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, как указывало следствие. Эту продукцию под видом оригинальной они поставляли в АО "Мосинжпроект
". За нее они получили оплату более 2 миллиардов рублей.
Дощатов и Волынский признали вину, оба находятся в СИЗО.