Рейтинг@Mail.ru
Дело первого замглавы Московского метрополитена направили в прокуратуру - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/moskva-2061803802.html
Дело первого замглавы Московского метрополитена направили в прокуратуру
Дело первого замглавы Московского метрополитена направили в прокуратуру - РИА Новости, 13.12.2025
Дело первого замглавы Московского метрополитена направили в прокуратуру
Дело первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о получении взятки за утверждение качества полушпал для новых линий метро РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T08:47:00+03:00
2025-12-13T08:47:00+03:00
происшествия
белоруссия
дмитрий дощатов
александр гофштейн
московский метрополитен
мосинжпроект
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250315/metro-2005140928.html
https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html
https://ria.ru/20241024/delo-1979927995.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белоруссия, дмитрий дощатов, александр гофштейн, московский метрополитен, мосинжпроект, toyota corolla
Происшествия, Белоруссия, Дмитрий Дощатов, Александр Гофштейн, Московский метрополитен, Мосинжпроект, Toyota Corolla
Дело первого замглавы Московского метрополитена направили в прокуратуру

Дело Дощатова о поставке в метро некачественных полушпал направили в прокуратуру

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дело первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о получении взятки за утверждение качества полушпал для новых линий метро направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
"Уголовное дело Дмитрия Дощатова направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства.
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Следствие по делу о поставке метро Москвы некачественных полушпал продлили
15 марта, 03:33
Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.
По делу проходят также бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Стороны договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки
26 мая, 03:20
Чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4.
После этого фигуранты организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, как указывало следствие. Эту продукцию под видом оригинальной они поставляли в АО "Мосинжпроект". За нее они получили оплату более 2 миллиардов рублей.
Дощатов и Волынский признали вину, оба находятся в СИЗО.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы
24 октября 2024, 22:36
 
ПроисшествияБелоруссияДмитрий ДощатовАлександр ГофштейнМосковский метрополитенМосинжпроектToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала