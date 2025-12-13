Дело первого замглавы Московского метрополитена направили в прокуратуру

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дело первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о получении взятки за утверждение качества полушпал для новых линий метро направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.

"Уголовное дело Дмитрия Дощатова направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства.

Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.

По делу проходят также бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.

По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

Стороны договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную.

Чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4.

После этого фигуранты организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, как указывало следствие. Эту продукцию под видом оригинальной они поставляли в АО " Мосинжпроект ". За нее они получили оплату более 2 миллиардов рублей.