В московских аэропортах 12 декабря задержали более 900 рейсов
В московских аэропортах 12 декабря задержали более 900 рейсов - РИА Новости, 13.12.2025
В московских аэропортах 12 декабря задержали более 900 рейсов
Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T00:58:00+03:00
2025-12-13T00:58:00+03:00
2025-12-13T00:58:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
общество
2025
Новости
ru-RU
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней.
Ограничения на использование воздушного пространства московского авиаузла вводились несколько раз в течение дня, что привело к корректировкам расписания полетов.
Большая часть задержек рейсов в аэропортах московского региона не превышала двух часов. На прилет и вылет в "Шереметьево
", "Домодедово
", "Внуково" и "Жуковском" были отменены более 40 рейсов, некоторые самолеты были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах.
Аэропорты отмечали, что ситуация в пассажирских терминалах в течение дня оставалась спокойной, пассажирам задержанных рейсов оказывались услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.