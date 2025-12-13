Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах 12 декабря задержали более 900 рейсов
00:58 13.12.2025
В московских аэропортах 12 декабря задержали более 900 рейсов
Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил РИА Новости, 13.12.2025
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
общество
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Общество
© РИА Новости / Сергей Трубицын | Перейти в медиабанкПассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней.
Ограничения на использование воздушного пространства московского авиаузла вводились несколько раз в течение дня, что привело к корректировкам расписания полетов.
