В Москве наградили лидеров федпроекта "Производительность труда"
12:16 13.12.2025
В Москве наградили лидеров федпроекта "Производительность труда"
В Москве наградили лидеров федпроекта "Производительность труда"
москва
мария багреева
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
департамент экономической политики и развития
москва
москва, мария багреева, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , департамент экономической политики и развития
В Москве наградили лидеров федпроекта "Производительность труда"

Заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития на церемонии награждения
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В столице прошло награждение победителей премии "Лидеры федерального проекта "Производительность труда" текущего года, награды вручила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева, сообщает пресс-служба ведомства.
Награды получили предприятия, показавшие отличные результаты в повышении эффективности процессов и внедрении инструментов бережливых технологий.
Как сообщила Багреева, в 2025 году отмечено значительное развитие проекта "Производительность труда" в столице. В правительстве города перешли от работы с ключевыми отраслями к системной поддержке всего делового сообщества, включая МСБ, крупный бизнес и государственный сектор.
"В дополнение к федеральным мерам мы запустили специальные программы для субъектов МСП, которые в силу своего размера не могут присоединиться к проекту. Организовали для компаний из сферы гостеприимства первую международную бизнес-миссию для обмена опытом с зарубежными коллегами", – отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.
Она добавила, что проект оказался результативным. Производительность участников этого проекта выросла на 52%, а экономическая выгода составила более 14 миллиардов рублей.
"Сегодня мы награждаем лидеров, чьи результаты наглядно показывают, что потенциал для повышения эффективности есть у московских предприятий в самых разных отраслях. Будущее экономики Москвы строится именно на такой совместной работе бизнеса и города, где технологии и системный подход дают реальный результат", – резюмировала заместитель мэра Москвы.
Финалистами и победителями премии стали предприятия, которые ведут свою деятельность по разным направлениям. Все они показали высокие результаты по таким показателям, как время протекания процессов, выработка, объем незавершенного производства, а еще реальный экономический эффект от внедренных улучшений.
Победителем в номинации "Лидер производительности" стала компания "Армстройэкспорт", которая занимается выпуском трубопроводной арматуры и пневматических систем управления для объектов нефтегазовой отрасли. Данное предприятие нарастило производительность труда на пилотном потоке практически в пять раз.
Победителем в номинации "Эффективный госсектор" стало государственное унитарное предприятие "Моссвет". Эта компания обеспечивает эксплуатацию и развитие системы уличного освещения Москвы. "Моссвет" нарастил эффективность собственных процессов практически на 25%, оптимизировав порядок выполнения заявок и распределение нагрузки между сотрудниками.
Награду в номинации "Лидер экономической эффективности" получило предприятие "Фабрика алюминиевого профиля". Благодаря участию в этом проекте, предприятие сэкономило порядка 72 миллионов рублей за счет оптимизации производственного потока и сокращения потерь.
Победителем в сфере гостеприимства в номинации "Лидер производительности в HoReCa" стал отель Sheraton Skypoint Luxe. Это заведение значительно повысило эффективность работы своих сотрудников. Кроме того, на 50% выросли положительные отзывы постояльцев отеля.
В номинации "Лучшие практики наставничества Москвы" победило публичное акционерно общество "Россети Московский регион". Предприятию победу принесла система наставничества. Текучка в компании сократилась примерно на 20%.
За два года – с 2022–2024 – на территории столицы с помощью бюджета Москвы реализовывался нацпроект "Производительность труда". В этом году предприятия, работающие на территории Москвы, продолжают повышать производительность труда по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" (федпроект "Производительность труда").
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что до 2030 года участниками проекта должны стать свыше 800 городских компаний. Федпроект реализуется в Москве с помощью бюджета города. Подать заявку можно на сайте АНО "Мосстратегия".
 
