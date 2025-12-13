Банки предупредили о мошенниках, которые блокируют карты россиян

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мошенники блокируют банковские карты россиян в рамках комбинированных атак, при этом какой-либо угрозы денежным средствам это не представляет, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.

"Банки обязаны заблокировать карту по обращению на горячую линию банка, так как это разумная мера защиты для сохранности денежных средств клиента. Для блокировки достаточно стандартных данных клиента: номер карты, ФИО или телефон клиента. Мошенники используют данный алгоритм для мошеннических целей, а именно для дальнейшего манипулирования клиентом, создавая угрозу его денежным средствам", - рассказали агентству в Альфа-банке

Руководитель блока "Риски и взыскания" "Ренессанс Банка" Василий Сивохин отметил, что такие атаки проводятся злоумышленниками в рамках более сложных схем, где блокировка карты является лишь одним из этапов. Это подтвердили и в ВТБ, отметив, что угрозы блокировки карт раньше часто применялись в сочетании со звонками якобы от службы безопасности банка, чтобы напугать россиян и создать иллюзию возможности причинить серьезный вред.

Однако это не так, заверяют в кредитных организациях. "Блокировка карты не может автоматически привести к каким-либо потерям со стороны владельца карты - мошенники не смогут вывести с нее средства самостоятельно", - пояснили в Т-Банке.

"Мы рекомендуем сохранять холодную голову и не общаться с мошенниками. Пока вы не пошли на контакт и ничего не предприняли по их указаниям, они не могут нанести реальный вред - только напугать и доставить неудобства", - советуют в кредитной организации.