Рейтинг@Mail.ru
Молдавия нарушает права жителей Приднестровья, заявил Брод - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/moldavija-2061867822.html
Молдавия нарушает права жителей Приднестровья, заявил Брод
Молдавия нарушает права жителей Приднестровья, заявил Брод - РИА Новости, 13.12.2025
Молдавия нарушает права жителей Приднестровья, заявил Брод
Молдавия пытается подавить Приднестровье и нарушает права жителей республики, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T17:53:00+03:00
2025-12-13T17:53:00+03:00
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
александр брод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914908734_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_3f0a1e6e75625a5e7732d8f9451c6f20.jpg
https://ria.ru/20251213/sanda-2061852805.html
https://ria.ru/20251213/pridnestrove-2061816226.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914908734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9d0ec8732e16e20a602fa1432c9b429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, александр брод
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Александр Брод
Молдавия нарушает права жителей Приднестровья, заявил Брод

Брод: Молдавия пытается подавить Приднестровье и нарушает права жителей

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАлександр Брод
Александр Брод - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Александр Брод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Молдавия пытается подавить Приднестровье и нарушает права жителей республики, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"Приднестровье — это своеобразная кость в горле у молдавского режима, который хочет подавить эту республику уже не первый год. Ну и, конечно же, это целый спектр нарушений прав, которые осложняют жизнь Приднестровья… Я вообще давний сторонник того, чтобы Россия признала независимость Приднестровской Молдавской Республики. Это было бы важным шагом и, я считаю, усилило бы позиции Приднестровья", - сказал Брод в эфире телеканала "ТСВ".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР
Вчера, 15:43
Он также добавил, что неоднократно поднимал вопрос о нарушении прав жителей Приднестровья на различных международных площадках. По его словам, Приднестровье за 35 лет своего существования доказало свою жизнеспособность.
"Естественно, Молдова будет продолжать пытаться покорить приднестровский народ. Сейчас я вижу, что появились какие-то высказывания о реинтеграции, что якобы мы вместе с Приднестровьем будем вступать в европейское сообщество. Но это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью, потому что приднестровский народ выстрадал свое право на независимость и в дальнейшем будет продолжать это право поддерживать", - отметил Брод.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию
Вчера, 10:42
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаАлександр Брод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала