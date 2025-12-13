Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала политику ЕС в отношении России театром абсурда - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 13.12.2025 (обновлено: 17:23 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/mid-2061862230.html
Захарова назвала политику ЕС в отношении России театром абсурда
Захарова назвала политику ЕС в отношении России театром абсурда - РИА Новости, 13.12.2025
Захарова назвала политику ЕС в отношении России театром абсурда
Политика Евросоюза в отношении России лишена логики и напоминает театр абсурда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T17:10:00+03:00
2025-12-13T17:23:00+03:00
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251213/rossiya-2061861759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Захарова назвала политику ЕС в отношении России театром абсурда

Захарова назвала политику Евросоюза по отношению к России театром абсурда

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Политика Евросоюза в отношении России лишена логики и напоминает театр абсурда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Политика Евросоюза в отношении Российской Федерации давно лишена какой-либо здравой логики и напоминает театр абсурда", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД про заморозку российских активов со стороны ЕС.
Она добавила, что курс на нанесение ущерба России любой ценой уже привел к весьма плачевной экономической ситуации в самом ЕС.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД
Вчера, 17:06
 
РоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала