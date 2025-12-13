Рейтинг@Mail.ru
Фанаты из Индии устроили погром на стадионе в Калькутте из-за приезда Месси
13:43 13.12.2025
Фанаты из Индии устроили погром на стадионе в Калькутте из-за приезда Месси
Фанаты из Индии устроили погром на стадионе в Калькутте из-за приезда Месси - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Фанаты из Индии устроили погром на стадионе в Калькутте из-за приезда Месси
Индийские болельщики устроили погром на стадионе "Солт-Лейк" в Калькутте, выражая недовольство в связи с кратким визитом восьмикратного обладателя "Золотого... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
аргентина, индия, испания, лионель месси, луис суарес, родриго де пауль, интер, барселона, пари сен-жермен (псж), суперкубок франции, лига чемпионов уефа, mls
Футбол, Аргентина, Индия, Испания, Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Пауль, Интер, Барселона, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА, MLS
Фанаты из Индии устроили погром на стадионе в Калькутте из-за приезда Месси

Индийские болельщики устроили погром на стадионе в Калькутте после приезда Месси

© Соцсети ЧМ-2026Лионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Соцсети ЧМ-2026
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Индийские болельщики устроили погром на стадионе "Солт-Лейк" в Калькутте, выражая недовольство в связи с кратким визитом восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и чемпиона мира в составе сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, сообщает агентство ANI.
Месси в сопровождении своих одноклубников по клубу "Интер Майами" Луиса Суареса и Родриго Де Пауля проводит трехдневное турне по Индии, в рамках которого также посетит города Хайдарабад, Мумбаи и Дели. Согласно программе мероприятия, в субботу в Калькутте Месси должен открыть 20-метровый памятник самому себе.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Индии
11 декабря, 14:53
В субботу Месси прошелся по полю "Солт-Лейк", помахал зрителям, а затем немедленно покинул стадион, хотя должен был сыграть несколько минут. После этого разгневанные болельщики устроили акты вандализма, а также обвинили руководство стадиона в плохой организации мероприятия. По данным Франс Пресс, многие фанаты заплатили за билеты более 100 долларов, для некоторых эти деньги являются их месячной зарплатой в Индии.
"Ужасно организованное событие. Месси приехал всего на 10 минут. Все VIP-гости и министры окружили его. Мы ничего не увидели. Он не сделал ни одного удара по мячу. Столько денег, эмоций и времени потрачено впустую", - сказал один из болельщиков.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. Сейчас Месси выступает за "Интер Майами", который впервые в истории стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Месси второй год подряд признан самым ценным футболистом MLS
9 декабря, 19:47
 
ФутболАргентинаИндияИспанияЛионель МессиЛуис СуаресРодриго Де ПаульИнтерБарселонаПари Сен-Жермен (ПСЖ)Суперкубок ФранцииЛига чемпионов 2025-2026Major League Soccer 2025
 
