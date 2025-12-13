Фанаты из Индии устроили погром на стадионе в Калькутте из-за приезда Месси

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Индийские болельщики устроили погром на стадионе "Солт-Лейк" в Калькутте, выражая недовольство в связи с кратким визитом восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и чемпиона мира в составе сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, сообщает агентство ANI.
Месси в сопровождении своих одноклубников по клубу "Интер Майами" Луиса Суареса и Родриго Де Пауля проводит трехдневное турне по Индии, в рамках которого также посетит города Хайдарабад, Мумбаи и Дели. Согласно программе мероприятия, в субботу в Калькутте Месси должен открыть 20-метровый памятник самому себе.
В субботу Месси прошелся по полю "Солт-Лейк", помахал зрителям, а затем немедленно покинул стадион, хотя должен был сыграть несколько минут. После этого разгневанные болельщики устроили акты вандализма, а также обвинили руководство стадиона в плохой организации мероприятия. По данным Франс Пресс, многие фанаты заплатили за билеты более 100 долларов, для некоторых эти деньги являются их месячной зарплатой в Индии.
"Ужасно организованное событие. Месси приехал всего на 10 минут. Все VIP-гости и министры окружили его. Мы ничего не увидели. Он не сделал ни одного удара по мячу. Столько денег, эмоций и времени потрачено впустую", - сказал один из болельщиков.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. Сейчас Месси выступает за "Интер Майами", который впервые в истории стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
