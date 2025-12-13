Фанаты из Индии устроили погром на стадионе в Калькутте из-за приезда Месси

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Индийские болельщики устроили погром на стадионе "Солт-Лейк" в Калькутте, выражая недовольство в связи с кратким визитом восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и чемпиона мира в составе сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, сообщает агентство ANI.

Месси в сопровождении своих одноклубников по клубу "Интер Майами" Луиса Суареса и Родриго Де Пауля проводит трехдневное турне по Индии, в рамках которого также посетит города Хайдарабад, Мумбаи и Дели. Согласно программе мероприятия, в субботу в Калькутте Месси должен открыть 20-метровый памятник самому себе.

В субботу Месси прошелся по полю "Солт-Лейк", помахал зрителям, а затем немедленно покинул стадион, хотя должен был сыграть несколько минут. После этого разгневанные болельщики устроили акты вандализма, а также обвинили руководство стадиона в плохой организации мероприятия. По данным Франс Пресс, многие фанаты заплатили за билеты более 100 долларов, для некоторых эти деньги являются их месячной зарплатой в Индии.

"Ужасно организованное событие. Месси приехал всего на 10 минут. Все VIP-гости и министры окружили его. Мы ничего не увидели. Он не сделал ни одного удара по мячу. Столько денег, эмоций и времени потрачено впустую", - сказал один из болельщиков.