Рейтинг@Mail.ru
Житель Приангарья прокатился на машине по "Мемориалу Славы" - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 13.12.2025 (обновлено: 09:50 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/memorial-2061805288.html
Житель Приангарья прокатился на машине по "Мемориалу Славы"
Житель Приангарья прокатился на машине по "Мемориалу Славы" - РИА Новости, 13.12.2025
Житель Приангарья прокатился на машине по "Мемориалу Славы"
Молодой человек в Приангарье прокатился на отцовских "Жигулях" по "Мемориалу Славы", решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:05:00+03:00
2025-12-13T09:50:00+03:00
происшествия
иркутская область
зима
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061810100_0:0:1240:697_1920x0_80_0_0_3aea029447991b0f6db1cb232cf22bf6.jpg
https://ria.ru/20250410/barnaul-2010407927.html
иркутская область
зима
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061810100_149:0:1078:697_1920x0_80_0_0_caecbf7b32b4d01bbc5bccc584e6aada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, зима
Происшествия, Иркутская область, Зима
Житель Приангарья прокатился на машине по "Мемориалу Славы"

В городе Зима мужчина прокатился на отцовских "Жигулях" по Мемориалу Славы

© МВД38/TelegramЖитель Приангарья проехал по территории "Мемориала Славы" в Приангарье
Житель Приангарья проехал по территории Мемориала Славы в Приангарье - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© МВД38/Telegram
Житель Приангарья проехал по территории "Мемориала Славы" в Приангарье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Молодой человек в Приангарье прокатился на отцовских "Жигулях" по "Мемориалу Славы", решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ГАИ выявили видеозапись, на которой запечатлён момент езды по территории "Мемориала Славы" в городе Зима. Оперативники установили нарушителя и выяснили, что молодой человек, не имея водительского удостоверения, воспользовался найденными ключами от автомобиля своего отца и решил прокатить своих друзей.
"Компания на "Жигулях" приехала в Парк Победы, после чего горе-водитель заехал на территорию "Мемориала Славы", где и был запечатлён на камеру видеонаблюдения... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела" , - говорится в сообщении.
Нарушитель извинился перед жителями города за свой поступок.
Полицейский в Барнауле остановил 15-летнего нарушителя, на бегу ухватившись за его мотоцикл - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Барнауле полицейский остановил нарушителя, ухватившись за его мотоцикл
10 апреля, 10:30
 
ПроисшествияИркутская областьЗима
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала