https://ria.ru/20251213/memorial-2061805288.html
Житель Приангарья прокатился на машине по "Мемориалу Славы"
Житель Приангарья прокатился на машине по "Мемориалу Славы" - РИА Новости, 13.12.2025
Житель Приангарья прокатился на машине по "Мемориалу Славы"
Молодой человек в Приангарье прокатился на отцовских "Жигулях" по "Мемориалу Славы", решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:05:00+03:00
2025-12-13T09:05:00+03:00
2025-12-13T09:50:00+03:00
происшествия
иркутская область
зима
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061810100_0:0:1240:697_1920x0_80_0_0_3aea029447991b0f6db1cb232cf22bf6.jpg
https://ria.ru/20250410/barnaul-2010407927.html
иркутская область
зима
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061810100_149:0:1078:697_1920x0_80_0_0_caecbf7b32b4d01bbc5bccc584e6aada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, зима
Происшествия, Иркутская область, Зима
Житель Приангарья прокатился на машине по "Мемориалу Славы"
В городе Зима мужчина прокатился на отцовских "Жигулях" по Мемориалу Славы