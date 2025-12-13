Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 13.12.2025 (обновлено: 15:00 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/mema-2061804563.html
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 13.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Европа не должна начинать войну с Россией, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Мы должны... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T08:59:00+03:00
2025-12-13T15:00:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149038/67/1490386708_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_4c3c96bd7593606eb7fbb2aeba724e58.jpg
https://ria.ru/20251213/fazi-2061831704.html
https://ria.ru/20251211/ryutte-2061503601.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149038/67/1490386708_497:227:2014:1365_1920x0_80_0_0_8c7a06ed56bbd43fd7f91815a1408693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сша, евросоюз, нато
В мире, Россия, Европа, США, Евросоюз, НАТО
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией

Мема: Европа должна избежать войны с Россией

CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
Военнослужащий войск НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Европа не должна начинать войну с Россией, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Мы должны отказаться от опасного плана ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны с Россией, восстановить диалог", — говорится в публикации.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
На Западе выступили с призывом из-за действий Британии в отношении России
Вчера, 12:57
Политик добавил, что Россия — не враг Западу, администрация президента США Дональда Трампа заявила об этом ясно. По его мнению, враг — это Европейский союз.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та сама пойдет на такой шаг, то Москва готова к этому прямо сейчас.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии".
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Все, что осталось": слова Рютте о войне с Россией поразили журналиста
11 декабря, 19:04
 
В миреРоссияЕвропаСШАЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала