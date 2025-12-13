Рейтинг@Mail.ru
16:23 13.12.2025
в мире, австрия, тверь, чехия, александр печерский, сергей смирнов
В мире, Австрия, Тверь, Чехия, Александр Печерский, Сергей Смирнов
Фонд Печерского представил в Твери книгу о восстании в Маутхаузене

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, представил на фестивале "Цифровая история" в Твери сборник впервые обнародованных материалов о восстании советских военнопленных в австрийском лагере Маутхаузен, сообщил РИА Новости председатель правления Фонда Илья Васильев.
В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии. Маутхаузен был отнесен к самой строгой, III категории концлагерей. Сюда отправляли "неисправимых врагов рейха". Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега, неподчинение.
Постер документального фильма Охота на зайцев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В рамках ПМЭФ состоялась премьера фильма "Охота на зайцев"
18 июня, 20:47
На свободу в ходе восстания в феврале 1945 года вырвались около 500 человек. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. События, описанные в книге, вошли в историю под названием "Охота на зайцев" .
По словам Ильи Васильева в представленной книге содержатся материалы, которые Фонд собирал в течении пяти лет.
"Речь идет об уникальных документах Луганского национального архива (один из выживших был из этих мест), материалы из Австрии, Чехии, Израиля", - пояснил Васильев.
Он сообщил, что "впервые на русском языке систематизирована информация о юридическом преследовании участвовавших "в охоте" на бежавших из Маутхаузена советских военнопленных".
Российская делегация почтила память погибших в Маутхаузене. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Российская делегация почтила память погибших в "Маутхаузене"
11 мая, 00:22
По словам Васильева, в одном из приложений книги "содержится неизвестная версия воспоминаний одного из выживших - Александра Михеенкова (всего их 11 человек).
Председатель правления фонда Печерского отметил, что впервые "попытались проанализировать с помощью социологов и психологов причины, которые привели к массовой вспышке насилия, получившей название в истории "охота на зайцев".
"В ходе подготовки книги мы были удивлены мужеством этих голодных, больных, ослабленных людей, которые, несмотря на казнь лидеров первой попытки восстания, все равно через несколько дней его подняли", - поделился Васильев.
Представленный в субботу сборник - первая за много лет попытка проанализировать произошедшее. Последним подобным изданием была брошюра Сергея Смирнова ("Герои блока смерти" 1963 года).
Книга, приуроченная к 80-летию Победы, создана Фондом Александра Печерского при участии Российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и научно-исследовательского фонда "Цифровая история".
75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль - РИА Новости, 1920, 05.05.2020
75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль
5 мая 2020, 16:31
 
