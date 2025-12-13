Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области машина скорой помощи застряла из-за метели - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/mashina-2061894865.html
В Саратовской области машина скорой помощи застряла из-за метели
В Саратовской области машина скорой помощи застряла из-за метели - РИА Новости, 13.12.2025
В Саратовской области машина скорой помощи застряла из-за метели
Машина скорой медицинской помощи с двумя пациентами застряла из-за метели на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, людей из автомобиля эвакуировали... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T23:46:00+03:00
2025-12-13T23:46:00+03:00
происшествия
саратовская область
энгельсский район
энгельс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
https://ria.ru/20251213/krysha-2061864905.html
https://ria.ru/20251213/muzhchina-2061893113.html
саратовская область
энгельсский район
энгельс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, энгельсский район, энгельс
Происшествия, Саратовская область, Энгельсский район, Энгельс
В Саратовской области машина скорой помощи застряла из-за метели

В Саратовской области машина скорой с двумя пациентами застряла из-за метели

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 13 дек - РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи с двумя пациентами застряла из-за метели на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, людей из автомобиля эвакуировали спасатели, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
"Спасатели областной службы спасения в Энгельсском районе: на трассе между Энгельсом и Безымянным автомобиль скорой помощи попал в снежный занос и застрял. Спасатели эвакуировали из скорой помощи водителя и двоих пациентов", - написал Юрин в своем Telegram-канале.
Вид на город Энгельс - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Саратовской области с больницы ветром сорвало часть крыши
Вчера, 17:40
Он также попросил автолюбителей воздержитесь от выезда на трассы из-за непогоды.
На опубликованных Юриным видео с участка трассы около села Безымянное видна темная, заметаемая снегом дорога с множеством легковых и грузовых автомобилей, а также работающие там во время очень сильной метели спасатели.
В субботу в Саратовской области наблюдается сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду
Село Безымянное находится примерно в 40 километрах от Саратова.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Саратовской области мужчину в машине убило куском кровли
Вчера, 23:11
 
ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсский районЭнгельс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала