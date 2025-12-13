В Саратовской области машина скорой помощи застряла из-за метели

Он также попросил автолюбителей воздержитесь от выезда на трассы из-за непогоды.

На опубликованных Юриным видео с участка трассы около села Безымянное видна темная, заметаемая снегом дорога с множеством легковых и грузовых автомобилей, а также работающие там во время очень сильной метели спасатели.