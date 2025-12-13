В Саратовской области машина скорой помощи застряла из-за метели

ПЕРМЬ, 13 дек - РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи с двумя пациентами застряла из-за метели на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, людей из автомобиля эвакуировали спасатели, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
"Спасатели областной службы спасения в Энгельсском районе: на трассе между Энгельсом и Безымянным автомобиль скорой помощи попал в снежный занос и застрял. Спасатели эвакуировали из скорой помощи водителя и двоих пациентов", - написал Юрин в своем Telegram-канале.
Он также попросил автолюбителей воздержитесь от выезда на трассы из-за непогоды.
На опубликованных Юриным видео с участка трассы около села Безымянное видна темная, заметаемая снегом дорога с множеством легковых и грузовых автомобилей, а также работающие там во время очень сильной метели спасатели.
В субботу в Саратовской области наблюдается сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду
Село Безымянное находится примерно в 40 километрах от Саратова.