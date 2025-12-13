Рейтинг@Mail.ru
Макаревич* продает в Израиле вино по цене 600 долларов за бутылку
13.12.2025
02:59 13.12.2025
Макаревич* продает в Израиле вино по цене 600 долларов за бутылку
Макаревич* продает в Израиле вино по цене 600 долларов за бутылку
Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* продает в Израиле вино с территорий, которые международное право считает оккупированными палестинскими землями, по РИА Новости, 13.12.2025
Макаревич* продает в Израиле вино по цене 600 долларов за бутылку

Музыкант Андрей Макаревич*
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Музыкант Андрей Макаревич*. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* продает в Израиле вино с территорий, которые международное право считает оккупированными палестинскими землями, по цене свыше 600 долларов, выяснил корреспондент РИА Новости.
За бутылку красного сухого 3 Cats ("Три кота") просят 2018 шекелей (628 долларов). Вместе с напитком, имеющим, как заверяют производители, коллекционную ценность, покупатель получит автографы Макаревича* и его жены-израильтянки Эйнат Кляйн.
"Ограниченный тираж первого винтажа Einat Winery с автографами Андрея Макаревича* и Эйнат Кляйн... Красный сухой бленд "3 Cats" ("3 Кота") от Einat Winery собран из трех сортов винограда: Каберне Совиньон, Каберне Фран и Пети Вердо. Виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле", - гласит аннотация.
Самарией израильтяне называют северную часть Западного берега реки Иордан, который они занимают с 1967 года, несмотря на претензии палестинцев, рассчитывающих создать на этих землях собственное независимое государство во исполнение многочисленных резолюций ООН.
Виноград, используемый Макаревичем* и его женой, собирают в районе еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу, следует из данных международного ресурса Wine Travel Awards. Кляйн в одном из интервью поясняла, что виноградник принадлежит их друзьям, у которых они покупают сырье, а виноделием занимаются сами.
Без автографов звездной пары вино значительно дешевле – примерно 200 шекелей (62 доллара) за бутылку. Макаревич* с супругой регулярно проводят дегустации, званые ужины и иные мероприятия для продвижения своей продукции.
Поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме принято считать одной из фундаментальных проблем в отношениях еврейского государства с международным сообществом, политикой закрепления на завоеванных территориях и препятствием в поисках ближневосточного мира.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России.
В миреЗападный берег реки ИорданИзраильВосточный ИерусалимООН
 
 
