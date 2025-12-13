Лукашенко рассказал, в каком случае возможна эскалация конфликта на Украине

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Если американцы отойдут от попыток завершить конфликт на Украине, эскалации не избежать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко дал интервью американскому телеканалу Newsmax TV, интервьюером выступила Грета Конвей Ван Састерен.
"Если американцы от этого (попыток разрешить конфликт - ред.) отойдут, эскалации не избежать", - ответил Лукашенко на вопрос, когда удастся завершить конфликт на Украине, на фрагменте видеозаписи интервью, опубликованном близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Ранее в субботу агентство Белта отметило, что Грета Конвей Ван Састерен является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым Лукашенко проводил переговоры в белорусской столице 12 и 13 декабря. "Пул Первого" сообщил, что Коул присутствовал на интервью, чтобы "поддержать супругу". В интервью, по данным Белта, Лукашенко рассказал о своем видении будущего отношений между Белоруссией и США, перспективах урегулирования конфликта на Украине и роли в этом процессе президента Дональда Трампа, высказался о ситуации вокруг Венесуэлы.