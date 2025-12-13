Рейтинг@Mail.ru
Рыбаков: Лукашенко предостерег США от повторения Вьетнама в Венесуэле
20:20 13.12.2025 (обновлено: 21:05 13.12.2025)
Рыбаков: Лукашенко предостерег США от повторения Вьетнама в Венесуэле
Рыбаков: Лукашенко предостерег США от повторения Вьетнама в Венесуэле - РИА Новости, 13.12.2025
Рыбаков: Лукашенко предостерег США от повторения Вьетнама в Венесуэле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил американскую сторону, что возможное втягивание США в войну против Венесуэлы может стать для Америки... РИА Новости, 13.12.2025
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, валентин рыбаков, оон, венесуэла
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Валентин Рыбаков, ООН, Венесуэла
Рыбаков: Лукашенко предостерег США от повторения Вьетнама в Венесуэле

Рыбаков: Лукашенко предостерег США от повторения Вьетнамской войны в Венесуэле

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил американскую сторону, что возможное втягивание США в войну против Венесуэлы может стать для Америки повторением событий Вьетнамской войны, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Президент Белоруссии очень откровенно говорил с американской делегацией на эту тему и предупредил о том, что втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама для Америки, что не интересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому тем более, ни, собственно, всему мировому сообществу", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный" после состоявшихся в Минске переговоров Лукашенко с делегацией США под руководством спецпредставителя по Белоруссии Джона Коула.
Дипломат отметил, что тема Венесуэлы обсуждалась в связи с тем, что у Лукашенко были прекрасные отношения с предыдущим президентом латиноамериканской страны Уго Чавесом и хорошие с нынешним главой государства Николасом Мадурой.
Рыбаков сообщил, что на переговорах также обсуждался конфликт на Украине и то, каким именно образом Белоруссия и ее президент могли бы приблизить его завершение.
"Потому что самая главная идея, конечно, которая обсуждалась, заключалась в том, что должна остановиться просто война, должна остановиться стрельба, должны прекратить погибать люди. Обо всем в мирное время затем можно договориться", - рассказал постпред Белоруссии при ООН.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
В миреБелоруссияСШААлександр ЛукашенкоВалентин РыбаковООНВенесуэла
 
 
