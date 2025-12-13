Рейтинг@Mail.ru
18:48 13.12.2025
Встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника США Джона Коула свидетельствуют о потеплении в отношениях между Минском и Вашингтоном, пишет РИА Новости, 13.12.2025
NYT рассказали, о чем свидетельствуют встречи Лукашенко и Коула

NYT: встречи Лукашенко и Коула говорят о потеплении в отношениях стран

© Фото : БЕЛТАПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : БЕЛТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника США Джона Коула свидетельствуют о потеплении в отношениях между Минском и Вашингтоном, пишет газета New York Times.
В субботу пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Коул обсудили очень крупные геополитические вопросы. Ранее Коул по итогам переговоров с Лукашенко сообщил, что в ходе состоявшихся в Минске в течение двух дней переговоров обсудил с белорусским лидером ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации отношений Вашингтона и Минска.
"Встречи между Коулом и Лукашенко ... отражают медленное, но устойчивое потепление в отношениях между Вашингтоном и Белоруссией", - говорится в материале издания.
Как отмечает газета, последний визит Коула - уже "как минимум четвертый" за этот год.
Эйсмонт рассказала, какие вопросы обсудили Лукашенко и Коул
