NYT рассказали, о чем свидетельствуют встречи Лукашенко и Коула
NYT рассказали, о чем свидетельствуют встречи Лукашенко и Коула
Встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника США Джона Коула свидетельствуют о потеплении в отношениях между Минском и Вашингтоном, пишет РИА Новости, 13.12.2025
