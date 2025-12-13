Эйсмонт рассказала, какие вопросы обсудили Лукашенко и Коул

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встреч в Минске со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом обсудил очень крупные геополитические вопросы, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Обсуждались, естественно, как очень крупные геополитические вопросы, так и вполне конкретные двусторонние, практические", - сказала она в интервью телеканалу "Первый информационный".
Эйсмонт отметила, что "на то переговоры и закрытые, чтобы какие-то инсайды по горячим следам все-таки не озвучивать". Она заверила, что "все, что необходимо", по мере возможности об этих переговорах будет сообщено.
"Все было за закрытыми дверями несколько часов вчера, несколько часов сегодня", - подчеркнула пресс-секретарь президента Белоруссии.
Ранее Коул по итогам переговоров с Лукашенко сообщил, что в ходе состоявшихся в Минске в течение двух дней переговоров обсудил с белорусским лидером ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации отношений Вашингтона и Минска.