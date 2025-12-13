Эйсмонт рассказала, какие вопросы обсудили Лукашенко и Коул

"Обсуждались, естественно, как очень крупные геополитические вопросы, так и вполне конкретные двусторонние, практические", - сказала она в интервью телеканалу "Первый информационный".

Эйсмонт отметила, что "на то переговоры и закрытые, чтобы какие-то инсайды по горячим следам все-таки не озвучивать". Она заверила, что "все, что необходимо", по мере возможности об этих переговорах будет сообщено.