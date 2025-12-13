https://ria.ru/20251213/lukashenko-2061857153.html
Лукашенко помиловал заключенных для стабилизации ситуации в Европе
Лукашенко помиловал заключенных для стабилизации ситуации в Европе - РИА Новости, 13.12.2025
Лукашенко помиловал заключенных для стабилизации ситуации в Европе
Решение о помиловании 123 заключенных президент Белоруссии Александр Лукашенко принял в том числе в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T16:39:00+03:00
2025-12-13T16:39:00+03:00
2025-12-13T16:39:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
https://ria.ru/20251213/lukashenko-2061856323.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко помиловал заключенных для стабилизации ситуации в Европе
Лукашенко помиловал заключенных для стабилизации ситуации в европейском регионе