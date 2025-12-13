Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 13.12.2025 (обновлено: 17:48 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/lukashenko-2061856031.html
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США - РИА Новости, 13.12.2025
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США, сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T16:27:00+03:00
2025-12-13T17:48:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
сша
украина
дональд трамп
джо байден
беларуськалий
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047474610_0:90:3020:1789_1920x0_80_0_0_8b484e7b61592e2e504bbbf49a97b8ee.jpg
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034153968.html
https://ria.ru/20250911/ssha-2041201599.html
белоруссия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047474610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b440110905aadef907a8faf83a7c55c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, сша, украина, дональд трамп, джо байден, беларуськалий, в мире, мария колесникова
Белоруссия, Александр Лукашенко, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Беларуськалий, В мире, Мария Колесникова
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США

Лукашенко принял решение о помиловании 123 человек

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 13 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США, сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
«

"Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность", — говорится в релизе.

Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко рассказал, почему ухудшились отношения Белоруссии и США
8 августа, 14:49
В публикации указано, что это произошло по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа и в ответ на снятие санкций с белорусского калия. Лукашенко принял решение в том числе для стабилизации ситуации в Европе.
По данным канала, всего за последнее время Минск помиловал 156 человек — граждан Британии, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии. Как сообщает Reuters, среди них — оппозиционеры Мария Колесникова, Алесь Беляцкий и Виктор Бабарико.
В пятницу и субботу спецпосланник Белого дома Джон Коул провел переговоры с президентом Белоруссии. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации двусторонних отношений.
По итогам встречи Штаты объявили о снятии ограничений с "Беларуськалия", введенных в августе 2021 года при администрации Джо Байдена.
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
США сняли санкции с "Белавиа"
11 сентября, 14:20
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденБеларуськалийВ миреМария Колесникова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала