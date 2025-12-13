https://ria.ru/20251213/lukashenko-2061856031.html
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США, сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T16:27:00+03:00
2025-12-13T16:27:00+03:00
2025-12-13T17:48:00+03:00
Новости
ru-RU
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США
Лукашенко принял решение о помиловании 123 человек
МИНСК, 13 дек — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США, сообщил
близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
«
"Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность", — говорится в релизе.
В публикации указано, что это произошло по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа и в ответ на снятие санкций с белорусского калия. Лукашенко принял решение в том числе для стабилизации ситуации в Европе.
По данным канала, всего за последнее время Минск помиловал 156 человек — граждан Британии, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии. Как сообщает Reuters, среди них — оппозиционеры Мария Колесникова, Алесь Беляцкий и Виктор Бабарико.
В пятницу и субботу спецпосланник Белого дома Джон Коул провел переговоры с президентом Белоруссии. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации двусторонних отношений.
По итогам встречи Штаты объявили о снятии ограничений с "Беларуськалия
", введенных в августе 2021 года при администрации Джо Байдена.