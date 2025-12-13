Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко дает хорошие советы по Украине, заявил Коул - РИА Новости, 13.12.2025
14:54 13.12.2025
Лукашенко дает хорошие советы по Украине, заявил Коул
Лукашенко дает хорошие советы по Украине, заявил Коул - РИА Новости, 13.12.2025
Лукашенко дает хорошие советы по Украине, заявил Коул
Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил журналистам, что президент Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости, 13.12.2025
в мире
украина
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко дает хорошие советы по Украине, заявил Коул

Коул: Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил журналистам, что президент Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине, сообщило агентство Белта.
Колу общался с журналистами после двухдневных переговоров с Лукашенко в Минске.
"Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы ", - сказал Коул.
Что касается продвижения процесса мирного урегулирования конфликта на Украине и роли в этом Белоруссии, Коул отметил фактор давних добрых отношений, которые сложились между Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным.
"Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу", - сказал Коул.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Лукашенко заявил американской делегации, что он еще живой
12 декабря, 16:10
 
