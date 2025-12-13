Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко проводит переговоры со спецпредставителем США Коулом - РИА Новости, 13.12.2025
13:41 13.12.2025
Лукашенко проводит переговоры со спецпредставителем США Коулом
Лукашенко проводит переговоры со спецпредставителем США Коулом - РИА Новости, 13.12.2025
Лукашенко проводит переговоры со спецпредставителем США Коулом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске переговоры со спецпредставителем США по Белоруссии Джоном Коулом, сообщило агентство Белта. РИА Новости, 13.12.2025
в мире
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
дональд трамп
белоруссия
сша
минск
в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Лукашенко проводит переговоры со спецпредставителем США Коулом

Лукашенко проводит в Минске переговоры со спецпредставителем США Коулом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : пресс-служба президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске переговоры со спецпредставителем США по Белоруссии Джоном Коулом, сообщило агентство Белта.
"Переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом, начатые накануне в пятницу, 12 декабря продолжились и в субботу, 13 декабря", - говорится в сообщении.
Накануне встреча Лукашенко с прибывшими в Минск представителями команды президента США Дональда Трампа во главе с Коулом прошли во Дворце независимости за закрытыми дверями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Лукашенко заявил, что у них с делегацией США много вопросов для обсуждения
12 декабря, 15:54
В миреБелоруссияСШАМинскАлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
