Лукашенко проводит переговоры со спецпредставителем США Коулом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске переговоры со спецпредставителем США по Белоруссии Джоном Коулом, сообщило агентство Белта. РИА Новости, 13.12.2025
