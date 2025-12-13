Лукашенко подписал закон, уточняющий применение ограничительных мер

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, уточняющий порядок применения специальных ограничительных мер в отношении недружественных государств.
Документ, опубликованный на национальном правовом интернет-портале, был принят нижней палатой белорусского парламента 5 ноября и одобрен верхней палатой 24 ноября. Он вносит изменения в закон "О применении специальных ограничительных мер" от 12 июля 2023 года. В него, в частности, включен пункт о праве совмина Белоруссии определять в качестве объектов применения специальных ограничительных мер конкретные недружественные государства и лица.
Закон также дополняется статьей, конкретизирующей реализацию специальных ограничительных мер, обеспечение их соблюдения и контроля. В ней в числе прочего указаны права уполномоченных органов, обеспечивающих соблюдение специальных ограничительных мер.
Закон о применении специальных ограничительных мер был принят в 2023 году на фоне недружественных действий ряда государств в отношении Минска. Его целью является защита национальных интересов и безопасности Белоруссии, ее политической и экономической стабильности, а также прав, свобод и законных интересов граждан и организаций республики. Под специальными ограничительными мерами в законе понимаются меры экономического и другого противодействия, не связанные с применением силы и направленные на исключение или минимизацию негативных последствий действий недружественных стран. В числе таких мер - установление запретов или ограничений на импорт в Белоруссию и экспорт из нее отдельных групп товаров и услуг, использование территории республики, включая воздушное пространство, а также совершение финансовых операций. Решения о применении и отмене специальных ограничительных мер принимаются совмином Белоруссии.