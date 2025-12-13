Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко продлил срок передачи компаний под внешнее управление
01:48 13.12.2025
Лукашенко продлил срок передачи компаний под внешнее управление
Лукашенко продлил срок передачи компаний под внешнее управление - РИА Новости, 13.12.2025
Лукашенко продлил срок передачи компаний под внешнее управление
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предполагающий продление до конца 2028 года возможности передачи под внешнее управление коммерческих... РИА Новости, 13.12.2025
белоруссия
александр лукашенко
экономика
белоруссия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
белоруссия, александр лукашенко, экономика
Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика
Лукашенко продлил срок передачи компаний под внешнее управление

Лукашенко продлил срок передачи под внешнее управление коммерческих организаций

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предполагающий продление до конца 2028 года возможности передачи под внешнее управление коммерческих организаций, собственниками или акционерами которых являются иностранцы.
Документ, опубликованный на национальном правовом интернет-портале, вносит изменения в закон "О вопросах передачи под временное внешнее управление" от 3 января 2023 года, который допускал такую передачу до 31 декабря 2025 года включительно.
Белоруссия продлила безвизовый режим для 38 европейских стран
9 декабря, 19:11
9 декабря, 19:11
"В статье 4 … цифры "2025" заменить соответственно цифрами … "2028", - говорится в законе, принятом нижней палатой белорусского парламента 5 ноября и одобренном верхней палатой 24 ноября.
Также закон 2023 года дополняется статьей, наделяющей региональные власти правом для обеспечения передачи коммерческих организаций под временное внешнее управление получать сведения, в том числе составляющие государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также другую информацию, распространение или предоставление которой ограничено.
Закон о передаче под временное внешнее управление был принят с целью противодействия западным санкциям и нивелирования ущерба от ухода западных компаний с белорусского рынка. Он определяет, что юридические лица Белоруссии - коммерческие организации, собственниками имущества или акционерами которых являются лица из иностранных государств, могут быть переданы под временное внешнее управление по решениям областных и Минского городского исполкомов в порядке, определяемом белорусским совмином. Передача под временное внешнее управление возможна, если управление коммерческой организацией фактически прекращено, а также в случае осуществления руководством организации экономически необоснованных действий, которые могут привести к прекращению деятельности, ликвидации или банкротству компании. Другие случаи передачи определяются правительством Белоруссии.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
18 июля, 14:39
18 июля, 14:39
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоЭкономика
 
 
