Лукашенко продлил срок передачи компаний под внешнее управление

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предполагающий продление до конца 2028 года возможности передачи под внешнее управление коммерческих организаций, собственниками или акционерами которых являются иностранцы.

Документ, опубликованный на национальном правовом интернет-портале, вносит изменения в закон "О вопросах передачи под временное внешнее управление" от 3 января 2023 года, который допускал такую передачу до 31 декабря 2025 года включительно.

"В статье 4 … цифры "2025" заменить соответственно цифрами … "2028", - говорится в законе, принятом нижней палатой белорусского парламента 5 ноября и одобренном верхней палатой 24 ноября.

Также закон 2023 года дополняется статьей, наделяющей региональные власти правом для обеспечения передачи коммерческих организаций под временное внешнее управление получать сведения, в том числе составляющие государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также другую информацию, распространение или предоставление которой ограничено.