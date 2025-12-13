В Лондоне проходит акция в защиту традиционного Рождества

Мероприятие вызвало резко негативную оценку со стороны официальной Англиканской церкви, которая в ответ на якобы антимигрантскую риторику Робинсона разместила на остановках общественного транспорта столицы плакаты с надписями, которые гласят, что "Христос всегда был в Рождестве" и что "постороннее у нас приветствуются". Представители церкви ранее заявили о необходимости противостоять захвату христианских символов "популистами". По мнению англиканских предстоятелей, пророки и Христос всегда призывали "обеспечить справедливость для самых слабых и уязвимых", что не вяжется с отвержением сторонниками движения "Соединим королевство" мигрантов.

"Когда я начинал в 2009 году, церковь выступала против нас. В каждом городе, куда мы приезжали, в ответ на призыв о помощи в связи с тем, что происходило в наших городах, церковные лидеры выступали против нас. Это отталкивало меня от христианства. На самом деле я ненавидел церковь за то, что они предали нас. И то, как они вели себя на этой неделе, является показателем причины того, что церкви пустуют. Но когда я попал в тюрьму, я встретил пастора. Тогда я знал Коран, и я знал ислам, но я не знал Библию, и я не знал христианство. И тогда я начал понимать Библию с помощью пастора, он проводил со мной уроки о жизни Иисуса", - рассказал он собравшимся, поздравив всех с наступающим Рождеством.