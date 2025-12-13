Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне проходит акция в защиту традиционного Рождества
19:07 13.12.2025 (обновлено: 20:58 13.12.2025)
В Лондоне проходит акция в защиту традиционного Рождества
В центре Лондона проходит массовая акция с элементами рождественского концерта в защиту традиционного Рождества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2025
Акция в защиту традиционного Рождества в центре Лондона
В центре Лондона проходит акция в защиту традиционного Рождества. На нее пришли десятки тысяч человек, чтобы выразить свое недовольство секуляризацией праздника и попытками нивелировать христианскую культуру страны.
В Лондоне проходит акция в защиту традиционного Рождества

В центре Лондона проходит массовая акция в защиту традиционного Рождества

ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости. В центре Лондона проходит массовая акция с элементами рождественского концерта в защиту традиционного Рождества, передает корреспондент РИА Новости.
На акцию под названием "вернем Христа в Рождество", которую возглавил известный правый активист, глава движения "Соединим королевство" Томми Робинсон, пришли десятки тысяч человек, чтобы выразить свое недовольство секуляризацией праздника и попытками нивелировать христианскую культуру страны.
Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества
11 декабря, 23:13
Организаторы ранее описали мероприятие как "рождественский концерт на открытом воздухе" и заявили, что оно положит начало "новому возрождению христианства в Великобритании, прославит наше наследие, культуру и христианскую идентичность".
Многие участники акции пришли с флагами Великобритании и Англии, на некоторых из них нанесены лозунги "соединим королевство", "Христос - царь" и "за христианские ценности". Со сцены в перерывах между рождественскими гимнами перед участниками акции с речами и проповедями выступают политические деятели и представители церкви. Толпа активно приветствует речи и поет известные христианские песни и гимны, скандирует "Христос - царь".
Мероприятие вызвало резко негативную оценку со стороны официальной Англиканской церкви, которая в ответ на якобы антимигрантскую риторику Робинсона разместила на остановках общественного транспорта столицы плакаты с надписями, которые гласят, что "Христос всегда был в Рождестве" и что "постороннее у нас приветствуются". Представители церкви ранее заявили о необходимости противостоять захвату христианских символов "популистами". По мнению англиканских предстоятелей, пророки и Христос всегда призывали "обеспечить справедливость для самых слабых и уязвимых", что не вяжется с отвержением сторонниками движения "Соединим королевство" мигрантов.
Сам Томми Робинсон, который обрел известность благодаря антиисламским выступлениям и разоблачениям этнических банд насильников, выступил с заключительным словом и подчеркнул, что отторжение Англиканской церковью его взглядов на какое-то время оттолкнуло его от христианства.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: в ФРГ создали рождественские календари в форме картонных танков
10 декабря, 00:38
"Когда я начинал в 2009 году, церковь выступала против нас. В каждом городе, куда мы приезжали, в ответ на призыв о помощи в связи с тем, что происходило в наших городах, церковные лидеры выступали против нас. Это отталкивало меня от христианства. На самом деле я ненавидел церковь за то, что они предали нас. И то, как они вели себя на этой неделе, является показателем причины того, что церкви пустуют. Но когда я попал в тюрьму, я встретил пастора. Тогда я знал Коран, и я знал ислам, но я не знал Библию, и я не знал христианство. И тогда я начал понимать Библию с помощью пастора, он проводил со мной уроки о жизни Иисуса", - рассказал он собравшимся, поздравив всех с наступающим Рождеством.
Он также анонсировал еще более масштабную рождественскую акцию в следующем году и пообещал заполнить людьми всю Трафальгарскую площадь.
Перед завершением акции толпа исполнила рождественский гимн "Тихая ночь".
В сентябре Робинсон провел в Лондоне крупнейшую за многие десятилетия акцию правых. Тогда он заявил, что на улицы вышли 3 миллиона человек. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Его популярность выросла на фоне недовольства миграционной политикой властей и разочарования пренебрежением британской культурой истеблишментом.
Акция Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Глава Минтруда Британии высказался о протестах в Лондоне
13 сентября, 19:38
 
В миреАнглияЛондонВеликобритания
 
 
