На развитие угольной промышленности в ЛНР выделят более миллиарда рублей
На развитие угольной промышленности в ЛНР выделят более миллиарда рублей - РИА Новости, 13.12.2025
На развитие угольной промышленности в ЛНР выделят более миллиарда рублей
На развитие угольной промышленности в ЛНР направят более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T11:13:00+03:00
2025-12-13T11:13:00+03:00
2025-12-13T12:16:00+03:00
экономика
луганская народная республика
россия
правительство рф
луганская народная республика
россия
Новости
ru-RU
