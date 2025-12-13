Рейтинг@Mail.ru
На развитие угольной промышленности в ЛНР выделят более миллиарда рублей - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 13.12.2025 (обновлено: 12:16 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/lnr-2061818494.html
На развитие угольной промышленности в ЛНР выделят более миллиарда рублей
На развитие угольной промышленности в ЛНР выделят более миллиарда рублей - РИА Новости, 13.12.2025
На развитие угольной промышленности в ЛНР выделят более миллиарда рублей
На развитие угольной промышленности в ЛНР направят более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T11:13:00+03:00
2025-12-13T12:16:00+03:00
экономика
луганская народная республика
россия
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99086/42/990864278_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_0153f828d5df7c03a381f10d2e21adbd.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058531913.html
https://ria.ru/20250729/pasechnik-2032116081.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99086/42/990864278_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_e6e8502e8fffe0143aade748ccc304ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, луганская народная республика, россия, правительство рф
Экономика, Луганская Народная Республика, Россия, Правительство РФ
На развитие угольной промышленности в ЛНР выделят более миллиарда рублей

Правительство направит 1 млрд руб на развитие угольной промышленности в ЛНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Шахтеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На развитие угольной промышленности в ЛНР направят более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства.
«

"Свыше миллиарда рублей будет выделено из федерального бюджета Луганской Народной Республике на поддержку горнодобывающей отрасли. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о перерасчете страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР
28 ноября, 23:16
Средства переведут региональному фонду развития промышленности.
В правительстве уточнили, что субсидия пойдет на реализацию проекта, предусматривающего подготовку и ввод в эксплуатацию 12-й восточной лавы шахты "Белореченская".
«

"Решение позволит увеличить среднемесячную добычу угля в этой шахте до 60 тысяч тонн и поддержать стабильную работу топливно-энергетического комплекса региона", — указано в публикации.

Этот вопрос рассмотрели на заседании правительства 10 декабря.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР, заявил Пасечник
29 июля, 13:32
 
ЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаРоссияПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала