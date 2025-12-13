Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке лев умер, заявил Рогов - РИА Новости, 13.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 13.12.2025
Пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке лев умер, заявил Рогов
Пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке лев умер, заявил Рогов - РИА Новости, 13.12.2025
Пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке лев умер, заявил Рогов
Лев, раненый при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке, умер от полученных ран, шансы выжить были крайне малы, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251213/krasnoarmejsk-2061858356.html
запорожская область
россия
запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке лев умер, заявил Рогов

РИА Новости: Рогов сообщил о смерти льва, раненого при атаке ВСУ на Васильевку

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области
ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Лев, раненый при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке, умер от полученных ран, шансы выжить были крайне малы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области, разрушена часть вольеров, предварительно было известно о ранении одного льва осколками.
"К сожалению, раненый лев умер. Шансов выжить у него было крайне мало. От бандеровских гиен Зеленского не защищен даже царь зверей — лев", - сказал Рогов.
По его словам, степень разрушения зоопарка и причинный ущерб уточняется.
Российский военнослужащий в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску с автоматами и в касках со свастикой
Вчера, 16:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала