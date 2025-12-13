https://ria.ru/20251213/lev-2061892801.html
Пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке лев умер, заявил Рогов
Пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке лев умер, заявил Рогов - РИА Новости, 13.12.2025
Пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке лев умер, заявил Рогов
Лев, раненый при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке, умер от полученных ран, шансы выжить были крайне малы, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
2025
