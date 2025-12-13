Назван собственник квартиры, которую продала Долина

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Полина Лурье значится собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.

Как следует из документов, у нее сейчас один собственник, он приобрел жилье в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась во владении другого человека.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на "безопасные счета" и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.