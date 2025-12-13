Рейтинг@Mail.ru
Назван собственник квартиры, которую продала Долина
08:22 13.12.2025 (обновлено: 09:02 13.12.2025)
Назван собственник квартиры, которую продала Долина
жилье, москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, недвижимость
Жилье, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Недвижимость
Назван собственник квартиры, которую продала Долина

РИА Новости: Лурье числится собственницей квартиры, которую продала Долина

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Полина Лурье значится собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.
Как следует из документов, у нее сейчас один собственник, он приобрел жилье в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась во владении другого человека.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Риелтор все знал? Новый поворот в деле Долиной
11 декабря, 18:34

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на "безопасные счета" и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу
10 декабря, 07:59
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В прошлую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, как это будет сделано — сразу или частями.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"
12 декабря, 16:01
 
ЖильеМоскваЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире ДолинойНедвижимость
 
 
