В Кузбассе на трассе столкнулись две иномарки, есть погибшие
В Кузбассе на трассе столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 13.12.2025
В Кузбассе на трассе столкнулись две иномарки, есть погибшие
Три человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 13.12.2025
В Кузбассе на трассе столкнулись две иномарки, есть погибшие
Три человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя иномарками в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости.
Три человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает
пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 декабря около 08.20 (04.20 мск) на 239-м километре автодороги "Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк". На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД "Новокузнецкий".
Последствия ДТП на трассе в Кузбассе
Последствия ДТП на трассе в Кузбассе
Последствия ДТП на трассе в Кузбассе
Последствия ДТП на трассе в Кузбассе
"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля "Киа Соренто", двигаясь в направлении Новокузнецка, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с кроссовером "Хонда Кроссроад". В результате автоаварии погиб 44-летний водитель "Хонды" и два пассажира автомобиля "Киа" в возрасте 37 лет и 41 года. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлена пассажирка "Хонды", – сообщает ведомство.
Следователем ОМВД "Новокузнецкий" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ
"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В соответствии с санкциями статьи максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.
Отмечается, что в ходе следствия будут назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы для установления всех обстоятельств и причин аварии.