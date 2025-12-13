В Кузбассе на трассе столкнулись две иномарки, есть погибшие

"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля "Киа Соренто", двигаясь в направлении Новокузнецка, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с кроссовером "Хонда Кроссроад". В результате автоаварии погиб 44-летний водитель "Хонды" и два пассажира автомобиля "Киа" в возрасте 37 лет и 41 года. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлена пассажирка "Хонды", – сообщает ведомство.