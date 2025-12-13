Рейтинг@Mail.ru
Курский губернатор рассказал о помощи саперов из КНДР в разминировании - РИА Новости, 13.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 13.12.2025
Курский губернатор рассказал о помощи саперов из КНДР в разминировании
Северокорейские саперы очистили около 42,4 тысячи гектаров территории в приграничье Курской области и уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных предметов
Курский губернатор рассказал о помощи саперов из КНДР в разминировании

Хинштейн: саперы из КНДР разминировали 42,4 тыс гектаров в курском приграничье

© Фото : ЦТАКТоржественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка в Пхеньяне
Торжественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : ЦТАК
Торжественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка в Пхеньяне
КУРСК, 13 дек - РИА Новости. Северокорейские саперы очистили около 42,4 тысячи гектаров территории в приграничье Курской области и уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных предметов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ким Чен Ын ранее выступил с речью на церемонии приветствия вернувшегося на родину 528-го саперного полка, подчеркнув, что подразделение проявило героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родины. По его словам, бойцы действовали в крайне сложной боевой обстановке и с честью выполнили возложенные на них задачи.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Хинштейн рассказал о работе военных строителей из КНДР в Курской области
19 июня, 07:09
"Наши боевые друзья — сапёры из 528-го инженерно-сапёрного полка Народной армии Кореи, которые принимали самое активное участие в разминировании курского приграничья, вернулись домой. На Родине их встретил лично глава КНДР Ким Чен Ын", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что специальный полк работал на территории региона с осени.
"Масштабная группировка разминирования, в состав которой вошли инженерные войска ВС РФ, Росгвардия, МЧС, "БАРС-Курск", была сформирована и усилена по поручению нашего президента после его майского визита в регион. В группировку влились и инженерные формирования Народной армии Кореи", - сообщил глава региона.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Российский сапер похвалил коллег из КНДР, помогающих в Курской области
14 ноября, 01:57
Хинштейн добавил, что когда был с визитом в КНДР, то имел возможность поблагодарить товарища Ким Чен Ына за помощь в разминировании курского приграничья.
«
"Глава государства во время встречи отметил, что участие войск в освобождении нашей земли для него играет важную роль. Сапёры из дружественной республики очистили почти 42,4 тысячи гектаров нашей территории, уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных предметов. Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение нашего приграничья", - сообщил губернатор региона.
По словам Хинштейна, он рассчитывает снова увидеть солдат КНДР в Курской области для помощи в восстановлении региона.
"Рассчитываю, что весной снова будем встречать военных из КНДР для продолжения работы по восстановлению Курской земли", - добавил он.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР сейчас находится на пике
24 октября, 02:02
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
