Курский губернатор рассказал о помощи саперов из КНДР в разминировании

«

"Глава государства во время встречи отметил, что участие войск в освобождении нашей земли для него играет важную роль. Сапёры из дружественной республики очистили почти 42,4 тысячи гектаров нашей территории, уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных предметов. Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение нашего приграничья", - сообщил губернатор региона.