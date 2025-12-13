https://ria.ru/20251213/kurskaya-2061808153.html
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на автомобиль в курском Беловском районе в пятницу, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Курской области... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:32:00+03:00
2025-12-13T09:32:00+03:00
2025-12-13T09:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
беловский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Хинштейн: при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадал мужчина