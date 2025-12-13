Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области с больницы ветром сорвало часть крыши
17:40 13.12.2025
В Саратовской области с больницы ветром сорвало часть крыши
Крышу частично сорвало с больницы в Энгельсе Саратовской области из-за штормового ветра, пациентов перевели в другой корпус, сообщили РИА Новости в министерстве РИА Новости, 13.12.2025
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Крышу частично сорвало с больницы в Энгельсе Саратовской области из-за штормового ветра, пациентов перевели в другой корпус, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
В субботу в Саратовской области наблюдается сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.
"Частично сорвало крышу с одного из корпусов Энгельсской городской клинической больницы № 2 имени А. Г. Кассиля. Пациенты переведены на первый этаж и в соседний корпус, пострадавших нет. Температурный режим в палатах в норме", - рассказали в минздраве области.
Шквалистый ветер и ливень - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Махачкале ветер сорвал часть крыши у школы
5 ноября 2024, 16:37
 
ПроисшествияСаратовская областьЭнгельс
 
 
