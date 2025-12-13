https://ria.ru/20251213/krysha-2061864905.html
В Саратовской области с больницы ветром сорвало часть крыши
В Саратовской области с больницы ветром сорвало часть крыши - РИА Новости, 13.12.2025
В Саратовской области с больницы ветром сорвало часть крыши
Крышу частично сорвало с больницы в Энгельсе Саратовской области из-за штормового ветра, пациентов перевели в другой корпус, сообщили РИА Новости в министерстве РИА Новости, 13.12.2025
