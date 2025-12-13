Рейтинг@Mail.ru
В Крыму работают системы ПВО - РИА Новости, 13.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 13.12.2025 (обновлено: 23:54 13.12.2025)
В Крыму работают системы ПВО
В Крыму работают системы ПВО

Крючков сообщил о работе систем ПВО в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. ПВО работает в Крыму, сообщил советник главы региона Аксенова Олег Крючков.
Крыму работают системы ПВО. Напоминаем всем про запрет любой видео- и фотосъемки", - написал он в Telegram канале.
Крючков добавил, что враг параллельно с атакой БАЛА делает информационные вбросы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымОлег Крючков
 
 
