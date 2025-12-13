https://ria.ru/20251213/krym-2061895105.html
В Крыму работают системы ПВО
В Крыму работают системы ПВО - РИА Новости, 13.12.2025
В Крыму работают системы ПВО
ПВО работает в Крыму, сообщил советник главы региона Аксенова Олег Крючков. РИА Новости, 13.12.2025
В Крыму работают системы ПВО
