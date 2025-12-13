https://ria.ru/20251213/kredity-2061784863.html
Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам
Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам - РИА Новости, 13.12.2025
Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам
Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T02:54:00+03:00
2025-12-13T02:54:00+03:00
2025-12-13T02:54:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
"дом.рф"
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffbbfba89891dfd22f02700732c15a52.jpg
https://ria.ru/20251208/stavka-2060236930.html
https://ria.ru/20251206/stavki-2060256921.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab484103784660324b42b0e8645d41d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), "дом.рф", сбербанк россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), "Дом.РФ", Сбербанк России
Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам
РИА Новости: ставки по потребкредитам замерли в ожидании решения Банка России
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА Новости, опросив крупные кредитные организации.
"Ставки по потребительским кредитам в Банке Дом.РФ
составляют от 15,5% до 27,5% при заключении договора страхования. Без страхования минимальная ставка составляет 22,2%, максимальная – 37,5%. Последний раз Банк Дом.РФ снижал ставки по потребительским кредитам в сентябре 2025 года", - сообщил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ
" Алексей Косяков.
По его словам, банк будет менять ставки по потребительским кредитам на основе решения ЦБ
по ключевой ставке и общей рыночной ситуации.
В пресс-службе Сбербанка
сообщили, что кредитная организация внимательно следит за решениями ЦБ в отношении ключевой ставки и оперативно реагирует на них в интересах своих клиентов. "По потребительским кредитам ставки начинаются от 19,9%", - уточнили там.
Минимальная ставка по потребительским кредитам Новиком банка составляет 20,9%. "Кроме того, до конца 2025 года действует акционная ставка на рефинансирование кредитов сторонних банков – 17,5%. В рамках мотивационной программы "Развитие" действует минимальная ставка 14,9%", - сообщили в пресс-службе банка.
Там добавили, что до заседания Банка России пересмотр ставок по потребительским кредитам не планируется.