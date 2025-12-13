Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА Новости, опросив крупные кредитные организации.

"Ставки по потребительским кредитам в Банке Дом. РФ составляют от 15,5% до 27,5% при заключении договора страхования. Без страхования минимальная ставка составляет 22,2%, максимальная – 37,5%. Последний раз Банк Дом.РФ снижал ставки по потребительским кредитам в сентябре 2025 года", - сообщил заместитель председателя правления банка " Дом.РФ " Алексей Косяков.

По его словам, банк будет менять ставки по потребительским кредитам на основе решения ЦБ по ключевой ставке и общей рыночной ситуации.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что кредитная организация внимательно следит за решениями ЦБ в отношении ключевой ставки и оперативно реагирует на них в интересах своих клиентов. "По потребительским кредитам ставки начинаются от 19,9%", - уточнили там.

Минимальная ставка по потребительским кредитам Новиком банка составляет 20,9%. "Кроме того, до конца 2025 года действует акционная ставка на рефинансирование кредитов сторонних банков – 17,5%. В рамках мотивационной программы "Развитие" действует минимальная ставка 14,9%", - сообщили в пресс-службе банка.