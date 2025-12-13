Рейтинг@Mail.ru
Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам - РИА Новости, 13.12.2025
02:54 13.12.2025
Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам
Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам - РИА Новости, 13.12.2025
Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам
Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T02:54:00+03:00
2025-12-13T02:54:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
"дом.рф"
сбербанк россии
россия
2025
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), "дом.рф", сбербанк россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), "Дом.РФ", Сбербанк России
Банки рассказали, будут ли менять ставки по потребкредитам

РИА Новости: ставки по потребкредитам замерли в ожидании решения Банка России

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА Новости, опросив крупные кредитные организации.
"Ставки по потребительским кредитам в Банке Дом.РФ составляют от 15,5% до 27,5% при заключении договора страхования. Без страхования минимальная ставка составляет 22,2%, максимальная – 37,5%. Последний раз Банк Дом.РФ снижал ставки по потребительским кредитам в сентябре 2025 года", - сообщил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
По его словам, банк будет менять ставки по потребительским кредитам на основе решения ЦБ по ключевой ставке и общей рыночной ситуации.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что кредитная организация внимательно следит за решениями ЦБ в отношении ключевой ставки и оперативно реагирует на них в интересах своих клиентов. "По потребительским кредитам ставки начинаются от 19,9%", - уточнили там.
Минимальная ставка по потребительским кредитам Новиком банка составляет 20,9%. "Кроме того, до конца 2025 года действует акционная ставка на рефинансирование кредитов сторонних банков – 17,5%. В рамках мотивационной программы "Развитие" действует минимальная ставка 14,9%", - сообщили в пресс-службе банка.
Там добавили, что до заседания Банка России пересмотр ставок по потребительским кредитам не планируется.
