"Объявление войны". Орбан набросился на ЕС из-за плана против России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Кража российских активов станет декларацией конфликта ЕС с Россией, заявил премьер-министр Венгрии во время митинга в Мохаче, видеофрагмент его выступления опубликовал в соцсети Х представитель правительства Золтан Ковач.

"Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны", — отметил Орбан.

Венгерский политик добавил, что изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих какой-либо стране, никогда в истории не оставалось без ответа.

"Если позволить им изъять небольшую долю своих средств, то они разграбят всю страну", — заключил премьер.





После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".