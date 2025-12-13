Рейтинг@Mail.ru
"Объявление войны". Орбан набросился на ЕС из-за плана против России - РИА Новости, 13.12.2025
21:02 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/krazha-2061886172.html
"Объявление войны". Орбан набросился на ЕС из-за плана против России
"Объявление войны". Орбан набросился на ЕС из-за плана против России
в мире
россия
москва
киев
золтан ковач
евросоюз
еврокомиссия
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_182:0:2844:1497_1920x0_80_0_0_dfbe28ad7a45e64e14a29074c0138070.jpg
https://ria.ru/20251212/rfpi-2061765981.html
https://ria.ru/20251212/orban-2061585296.html
россия
москва
киев
в мире, россия, москва, киев, золтан ковач, евросоюз, еврокомиссия, g7, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Москва, Киев, Золтан Ковач, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Мирный план США по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Кража российских активов станет декларацией конфликта ЕС с Россией, заявил премьер-министр Венгрии во время митинга в Мохаче, видеофрагмент его выступления опубликовал в соцсети Х представитель правительства Золтан Ковач.
"Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны", — отметил Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Дмитриев сравнил Орбана с персонажем из "Игры Престолов"
12 декабря, 21:21
Венгерский политик добавил, что изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих какой-либо стране, никогда в истории не оставалось без ответа.
"Если позволить им изъять небольшую долю своих средств, то они разграбят всю страну", — заключил премьер.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Орбан раскрыл, какой "сюрприз" ЕС сегодня готовит России
12 декабря, 09:53
 
В миреРоссияМоскваКиевЗолтан КовачЕвросоюзЕврокомиссияG7Мирный план США по Украине
 
 
