Минобороны рассказало о попытке прорыва ВСУ на окраину Красноармейска

Также бойцы "Центра" продолжают зачищать от противника населенные пункты Светлое и Гришино. В Димитрове они ликвидируют украинские подразделения в микрорайонах Восточный и Западный.

Всего на этом направлении ВСУ потеряли более 480 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.