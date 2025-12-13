Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о попытке прорыва ВСУ на окраину Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 13.12.2025 (обновлено: 13:58 13.12.2025)
Минобороны рассказало о попытке прорыва ВСУ на окраину Красноармейска
Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться на северную окраину Красноармейска, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.12.2025
Минобороны рассказало о попытке прорыва ВСУ на окраину Красноармейска

МО: ВСУ пытались прорваться на северную окраину Красноармейска, атака отражена

Российский военный ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Российский военный ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военный ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться на северную окраину Красноармейска, сообщили в Минобороны.
"Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов", — говорится в сводке.
Освобожденный Северск - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В ожидании решающей битвы. Что происходит в зоне СВО
Вчера, 08:00
Также бойцы "Центра" продолжают зачищать от противника населенные пункты Светлое и Гришино. В Димитрове они ликвидируют украинские подразделения в микрорайонах Восточный и Западный.
Всего на этом направлении ВСУ потеряли более 480 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.
Сдача украинских военных в плен в Димитрове - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове
12 декабря, 07:25

Красноармейск и Димитров составляют единую агломерацию. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Взятие этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска первого декабря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
