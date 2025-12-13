Минобороны рассказало о попытке прорыва ВСУ на окраину Красноармейска

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться на северную окраину Красноармейска, сообщили в Минобороны.
"Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов", — говорится в сводке.
Также бойцы "Центра" продолжают зачищать от противника населенные пункты Светлое и Гришино. В Димитрове они ликвидируют украинские подразделения в микрорайонах Восточный и Западный.
Всего на этом направлении ВСУ потеряли более 480 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.
Красноармейск и Димитров составляют единую агломерацию. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Взятие этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска первого декабря.
