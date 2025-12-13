https://ria.ru/20251213/krasnoarmejsk-2061858356.html
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску с автоматами и в касках со свастикой
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску с автоматами и в касках со свастикой
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску с автоматами и в касках со свастикой
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску в касках со свастикой и пугали местных жителей, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Шуба".
красноармейск
россия
донецкая народная республика
Кадры из освобожденного Красноармейска, снятые с высоты птичьего полета
РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Красноармейска, снятые с высоты птичьего полета.
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску с автоматами и в касках со свастикой
РИА Новости: боевики ВСУ в касках со свастикой пугали жителей Красноармейска