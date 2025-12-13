Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску с автоматами и в касках со свастикой - РИА Новости, 13.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 13.12.2025
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску с автоматами и в касках со свастикой
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску в касках со свастикой и пугали местных жителей, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Шуба". РИА Новости, 13.12.2025
КРАСНОАРМЕЙСК, 13 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ ходили по Красноармейску в касках со свастикой и пугали местных жителей, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Шуба".
"Двое с немецкими касками со свастикой бродили на юге города. В руках у них были автоматы. В таком виде они приставали к местным жителям", - рассказал "Шуба".
По словам разведчика, как только российские войска вошли в город, стало известно, где находятся военнослужащие ВСУ и по месту их дислокации был нанесен удар. Позже, как рассказал собеседник агентства, в разрушенном здании разведчики обнаружили немецкую каску.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
