Появились кадры из Красноармейска с высоты птичьего полета

КРАСНОАРМЕЙСК, 13 дек - РИА Новости, Александр Харченко. РИА Новости . РИА Новости публикует первые кадры освобожденного Красноармейска с высоты птичьего полета, снятые корреспондентом агентства.

На кадрах с беспилотников видны разрушенные дома в районе Лазурный. От углового девятиэтажного дома остались лишь две стены, в расположенном неподалеку магазине крыша пробита прямым попаданием. БПЛА, пролетая над городом, заснял разведчиков, которые подняли флаг своего подразделения над одним из самых высоких домов Красноармейска. Также на кадрах - практически полностью разрушенный дом в микрорайоне Шахтерский: обрушились семь этажей из девяти. На стенах видны многочисленные отметины от осколков.

Людей на улицах нет, поскольку над городом постоянно висят дроны противника. В кадр не попало ни одно здание, которое бы не получило повреждений.

Беспилотник также заснял площадь имени Шибанкова и проспект Шахтостроителей в центре города, пролетев над ними в густом тумане. На кадрах видно, что здания повреждены, но пригодны для восстановления. Постамент на площади, на котором ранее стоял памятник Тарасу Шевченко, пуст: монумент демонтировали и вывезли в Днепропетровскую область в конце 2024 года.

Затем беспилотник снял разрушенную инфраструктуру на Владимирской улице. В объектив попал сожженный американский броневик MaxxPro. Можно рассмотреть разрушенное здание Донецкого национального технического университета - в центральной части здания уцелел лишь фасад, внутренние помещения разрушены и погребены под обломками бетонных плит. Здание райисполкома выгорело изнутри, обрушились перекрытия. На фасаде можно разглядеть обугленные кондиционеры.

Завершается ролик кадрами панорамы Красноармейска, где можно рассмотреть кварталы Шахтерский и Лазурный, а также окрестные терриконы и населенные пункты Троянда и Зверево. На кадрах виден масштаб разрушений.