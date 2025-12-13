Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 13.12.2025 (обновлено: 08:21 13.12.2025)
Появились кадры из Красноармейска с высоты птичьего полета
РИА Новости публикует первые кадры освобожденного Красноармейска с высоты птичьего полета, снятые корреспондентом агентства. РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
безопасность
РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Красноармейска, снятые с высоты птичьего полета.
красноармейск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Безопасность
КРАСНОАРМЕЙСК, 13 дек - РИА Новости, Александр Харченко. РИА Новости публикует первые кадры освобожденного Красноармейска с высоты птичьего полета, снятые корреспондентом агентства.
На кадрах с беспилотников видны разрушенные дома в районе Лазурный. От углового девятиэтажного дома остались лишь две стены, в расположенном неподалеку магазине крыша пробита прямым попаданием. БПЛА, пролетая над городом, заснял разведчиков, которые подняли флаг своего подразделения над одним из самых высоких домов Красноармейска. Также на кадрах - практически полностью разрушенный дом в микрорайоне Шахтерский: обрушились семь этажей из девяти. На стенах видны многочисленные отметины от осколков.
Людей на улицах нет, поскольку над городом постоянно висят дроны противника. В кадр не попало ни одно здание, которое бы не получило повреждений.
Беспилотник также заснял площадь имени Шибанкова и проспект Шахтостроителей в центре города, пролетев над ними в густом тумане. На кадрах видно, что здания повреждены, но пригодны для восстановления. Постамент на площади, на котором ранее стоял памятник Тарасу Шевченко, пуст: монумент демонтировали и вывезли в Днепропетровскую область в конце 2024 года.
Затем беспилотник снял разрушенную инфраструктуру на Владимирской улице. В объектив попал сожженный американский броневик MaxxPro. Можно рассмотреть разрушенное здание Донецкого национального технического университета - в центральной части здания уцелел лишь фасад, внутренние помещения разрушены и погребены под обломками бетонных плит. Здание райисполкома выгорело изнутри, обрушились перекрытия. На фасаде можно разглядеть обугленные кондиционеры.
Завершается ролик кадрами панорамы Красноармейска, где можно рассмотреть кварталы Шахтерский и Лазурный, а также окрестные терриконы и населенные пункты Троянда и Зверево. На кадрах виден масштаб разрушений.
Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскБезопасность
 
 
