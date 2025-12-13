Спецпосланник США обсудил с Лукашенко Украину и Венесуэлу

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что в ходе состоявшихся в Минске в течение двух дней переговоров обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации отношений Вашингтона и Минска.
"Мы говорили о войне между Украиной и Россией, о Венесуэле. Президент Лукашенко упомянул много людей и много вещей. У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель", - цитирует Коула агентство Белта.
По словам спецпредставителя США, переговоры с президентом Белоруссии были очень продуктивными. Отвечая на вопрос, какие шаги необходимо предпринять для дальнейшей нормализации отношений Минска и Вашингтона, Коул также упомянул санкции.
"Именно то, что мы уже делаем. Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом", - сказал он.
Спецпредставитель указал, что в ходе все увеличивающегося общения Вашингтон и Минск все лучше понимают друг друга. "Идет процесс перехода от первых младенческих шагов к уже более уверенным шагам", - сказал Коул.