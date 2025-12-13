Спецпосланник США обсудил с Лукашенко Украину и Венесуэлу

"Именно то, что мы уже делаем. Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом", - сказал он.

Спецпредставитель указал, что в ходе все увеличивающегося общения Вашингтон и Минск все лучше понимают друг друга. "Идет процесс перехода от первых младенческих шагов к уже более уверенным шагам", - сказал Коул.