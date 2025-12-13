Астроном назвал идеальное время для наблюдения метеорного потока Геминиды

При этом пик активности Геминид в 2025 году ожидается около 11.00 мск 14 декабря. Однако в ночное время поток все равно будет активен и может преподнести сюрпризы, сказал астроном. Он рассказал, что советские астрономы Бабаджанов и Обрубов заметили интересную особенность Геминид: пик менее ярких метеоров (+ 6 звездной величины по шкале яркости звезд и других небесных объектов) наступает за день до общего максимума. Яркие метеоры (- 4 звездной величины по той же шкале) достигают максимума через сутки после общего пика. Поэтому наблюдать Геминиды стоит в течение двух ночей: с 13 на 14 и с 14 на 15 декабря, отметил собеседник.