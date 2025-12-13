Рейтинг@Mail.ru
Астроном назвал идеальное время для наблюдения метеорного потока Геминиды - РИА Новости, 13.12.2025
Наука
 
02:01 13.12.2025
Астроном назвал идеальное время для наблюдения метеорного потока Геминиды
Астроном назвал идеальное время для наблюдения метеорного потока Геминиды - РИА Новости, 13.12.2025
Астроном назвал идеальное время для наблюдения метеорного потока Геминиды
Условия для наблюдения метеорного потока Геминиды, пик которого придется на выходные 13 и 14 декабря, сложатся хорошими, лучше всего начать наблюдать метеоры с... РИА Новости, 13.12.2025
луна, земля, республика крым, александр якушечкин, космос
Наука, Луна, Земля, Республика Крым, Александр Якушечкин, Космос
Астроном назвал идеальное время для наблюдения метеорного потока Геминиды

РИА Новости: метеорный поток Геминиды можно наблюдать с вечера 13 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Условия для наблюдения метеорного потока Геминиды, пик которого придется на выходные 13 и 14 декабря, сложатся хорошими, лучше всего начать наблюдать метеоры с вечера, когда не будет мешать свет Луны, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
"Геминиды – один из самых интересных, ярких и интенсивных потоков! Название происходит от латинского "Близнецы" - Gemini, созвездия, где находится радиант потока, рядом со звездой Кастор (альфа Близнецов). В этом году Луна убывает и к моменту максимума потока будет в четвертой четверти. На широте Крыма, к примеру, она взойдет около 3.00 мск. Наблюдать поток можно будет с 21.30. Это идеальное время: свет Луны не будет мешать. И главное условие - чтобы повезло с погодой", - рассказал Якушечкин.
Метеорный поток Геминиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Для наблюдения метеорного потока Геминиды запустят специальный авиарейс
12 ноября, 14:12
При этом пик активности Геминид в 2025 году ожидается около 11.00 мск 14 декабря. Однако в ночное время поток все равно будет активен и может преподнести сюрпризы, сказал астроном. Он рассказал, что советские астрономы Бабаджанов и Обрубов заметили интересную особенность Геминид: пик менее ярких метеоров (+ 6 звездной величины по шкале яркости звезд и других небесных объектов) наступает за день до общего максимума. Яркие метеоры (- 4 звездной величины по той же шкале) достигают максимума через сутки после общего пика. Поэтому наблюдать Геминиды стоит в течение двух ночей: с 13 на 14 и с 14 на 15 декабря, отметил собеседник.
"Зенитно-часовое число (ZHR) - не путать с числом метеоров, которые можно увидеть - прогнозируется в диапазоне 120-150. Это означает, что в европейской части России при отсутствии городской засветки можно будет увидеть до 50 метеоров в час", - добавил Якушечкин.
Метеороидные частички Геминид в своем пути догоняют Землю, а не летят навстречу ей, скорость вхождения в атмосферу Земли – всего 35 километров в секунду, скорость метеоров потока сравнительно медленная. Поток интересен не только всплесками активности, но и тем, что его родительским телом является не комета, а астероид 3200 Фаэтон, отметил собеседник агентства.
Метеорит в небе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Астрономы выкупили метеорит и часть кровли дома в Новгородской области
22 ноября, 07:36
 
НаукаЛунаЗемляРеспублика КрымАлександр ЯкушечкинКосмос
 
 
