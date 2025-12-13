Астроном назвал идеальное время для наблюдения метеорного потока Геминиды

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Условия для наблюдения метеорного потока Геминиды, пик которого придется на выходные 13 и 14 декабря, сложатся хорошими, лучше всего начать наблюдать метеоры с вечера, когда не будет мешать свет Луны, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
"Геминиды – один из самых интересных, ярких и интенсивных потоков! Название происходит от латинского "Близнецы" - Gemini, созвездия, где находится радиант потока, рядом со звездой Кастор (альфа Близнецов). В этом году Луна убывает и к моменту максимума потока будет в четвертой четверти. На широте Крыма, к примеру, она взойдет около 3.00 мск. Наблюдать поток можно будет с 21.30. Это идеальное время: свет Луны не будет мешать. И главное условие - чтобы повезло с погодой", - рассказал Якушечкин.
При этом пик активности Геминид в 2025 году ожидается около 11.00 мск 14 декабря. Однако в ночное время поток все равно будет активен и может преподнести сюрпризы, сказал астроном. Он рассказал, что советские астрономы Бабаджанов и Обрубов заметили интересную особенность Геминид: пик менее ярких метеоров (+ 6 звездной величины по шкале яркости звезд и других небесных объектов) наступает за день до общего максимума. Яркие метеоры (- 4 звездной величины по той же шкале) достигают максимума через сутки после общего пика. Поэтому наблюдать Геминиды стоит в течение двух ночей: с 13 на 14 и с 14 на 15 декабря, отметил собеседник.
"Зенитно-часовое число (ZHR) - не путать с числом метеоров, которые можно увидеть - прогнозируется в диапазоне 120-150. Это означает, что в европейской части России при отсутствии городской засветки можно будет увидеть до 50 метеоров в час", - добавил Якушечкин.
Метеороидные частички Геминид в своем пути догоняют Землю, а не летят навстречу ей, скорость вхождения в атмосферу Земли – всего 35 километров в секунду, скорость метеоров потока сравнительно медленная. Поток интересен не только всплесками активности, но и тем, что его родительским телом является не комета, а астероид 3200 Фаэтон, отметил собеседник агентства.